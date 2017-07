Nouveau tir de missile nord-coréen : "options militaires" à l'étude à Washington et Séoul

La Corée du Nord a procédé vendredi à un nouveau tir expérimental de missile balistique intercontinental (ICBM), un engin susceptible d'atteindre les Etats-Unis. Washington et Séoul ont répliqué par un exercice conjoint de missiles.

La Corée du Nord a procédé vendredi 28 juillet à un nouveau tir expérimental de missile balistique intercontinental (ICBM), susceptible d'atteindre les Etats-Unis, déclenchant la condamnation de la Maison blanche et une réprimande de Pékin.

Le leader communiste nord-coréen Kim Jong-Un a proclamé que désormais "tout le territoire américain est à notre portée", après ce nouveau tir de missile balistique qui a fini sa course en mer du Japon.

Condamnation internationale

Washington, Tokyo, Séoul, l'UE et Paris ont immédiatement condamné le second tir en un mois par Pyongyang d'un missile balistique intercontinental.

"En menaçant le monde, ces armes et ces essais isolent encore davantage la Corée du Nord, affaiblissent son économie et dépossèdent son peuple", a déclaré Donald Trump dans un communiqué. "Les Etats-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du territoire américain et protéger nos alliés dans la région", a-t-il dit.

La Chine, principal allié de la Corée du Nord, s'est dite opposée aux "activités de lancement (de la Corée du Nord) contraires aux résolutions du Conseil de sécurité et aux souhaits communs de la communauté internationale".

Un exercice militaire en réaction

En réaction, les Etats-Unis et la Corée du Sud mènent un exercice militaire en utilisant des missiles tactiques (ATACMS) sol-sol américain et des missiles balistiques sud-coréens Hyunmoo II, a indiqué vendredi soir l'armée de terre américaine.

L'exercice conjoint s'est déroulé tôt samedi matin, heure de Séoul, peu après l'annonce par le Pentagone que les chefs militaires américains et sud-coréen avaient discuté d'"options de réaction militaire".

Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, a réuni d'urgence dans la nuit son conseil national de sécurité et a réclamé la tenue d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour envisager un renforcement des sanctions contre Pyongyang.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 29/07/2017