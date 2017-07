Euro-2017 : les Bleues éliminées après leur défaite face à l’Angleterre en quart de finale

L'équipe de France féminine a été éliminée dès les quarts de finale de l'Euro-2017 après sa défaite 0-1 face à l’Angleterre, dimanche à Deventer. Les Bleues ont deux ans pour rebondir avant le Mondial-2019, organisé en France.

C’était le match qu’il ne fallait pas louper. Mais après une série de 14 rencontres sans défaites, les Bleues ont mordu la poussière face à l’Angleterre 0-1, dimanche 30 juillet à Deventer. Pour les Françaises, il s’agit de la 3e élimination d'affilée en quarts de finale de la compétition européenne.

Le seul but de la partie a été marqué par Jodie Taylor (60e). Considérée comme l'une des favorites du tournoi, la France avait auparavant livré des prestations décevantes contre l'Islande (1-0) et l'Autriche (1-1), deux équipes moins bien classées (respectivement 19e et 24e) qu'elle au classement Fifa (3e).

L'Angleterre affrontera le pays-hôte, les Pays-Bas, le 3 août.

L'autre demi-finale opposera le surprenant Danemark qui a créé l'énorme exploit de battre les multiples tenants du titre, l'Allemagne, 2 à 1, à l'Autriche, qui a éliminé l'Espagne aux tirs au but 5-3 (0-0 a.p.).

Avec AFP et REUTERS



Première publication : 30/07/2017