Un nouvel incident oppose navires américains et bateaux iraniens dans le Golfe

Dans le golfe Persique, la tension monte d'un cran entre Téhéran et Washington. Après un nouvel incident entre un porte avion américain et des navires iraniens, la marine américaine a tiré des fusées éclairantes.

Les gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré samedi 29 juillet que des bâtiments de la marine américaine avaient approché leurs vaisseaux dans le Golfe et tiré des fusées éclairantes.

L'incident s'est produit vendredi, ont précisé les pasdaran dans un communiqué publié sur leur site officiel Sepah News. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Nimitz s'est approché de navires iraniens équipés de missiles près de la plate-forme pétrolière et gazière de Resalat, ont-ils dit, ajoutant que les Américains avaient fait décoller un hélicoptère.

"Les Américains ont eu un comportement provocateur et non professionnel en lançant un avertissement et en tirant des fusées éclairantes vers nos vaisseaux", ont déclaré les gardiens de la Révolution. "Les gardiens iraniens n'ont pas prêté attention à ce comportement non conventionnel et inhabituel des vaisseaux américains et ont poursuivi leur mission dans la zone."

Les explications de notre correspondante

Deux versions

De son côté, la marine américaine a donné une autre version des faits. Lors d'une patrouille de routine, explique l'US Navy dans un communiqué publié samedi, "un hélicoptère américain a observé plusieurs bateaux des Gardiens de la révolution approcher à grande vitesse des forces navales américaines".

Celles-ci ont "essayé d'établir des communications, restées sans réponses de la part des bateaux iraniens". "Rapidement après, à une distance de sécurité, l'hélicoptère américain a déployé des fusées éclairantes, après quoi les bateaux iraniens ont cessé leur approche. Après communications, les bateaux iraniens ont été observés en train de mener un exercice armé", a précisé le communiqué américain, soulignant toutefois que l'interaction est restée "professionnelle".

Mardi, un patrouilleur de la marine américaine a tiré des coups de semonce contre un vaisseau iranien des Gardiens de la révolution islamique, qui s'était approché à moins de 140 mètres, avait indiqué un responsable américain de la Défense. Les incidents se sont multipliés ces derniers mois entre bateaux américains et vaisseaux iraniens dans le Golfe.

Les relations entre les deux pays se sont tendues depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump, qui multiplie les déclarations et les actions hostiles à l'égard de Téhéran, notamment en imposant de nouvelles sanctions contre le pays. Le Congrès américain a encore adopté cette semaine de nouvelles sanctions contre Téhéran en réaction à son programme de missiles balistiques.

Avec AFP et Reuters



Première publication : 30/07/2017