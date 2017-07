L'actrice Jeanne Moreau, icône du cinéma français, est morte à l'âge de 89 ans

L'actrice Jeanne Moreau, icône du cinéma français âgée de 89 ans, a été retrouvée morte dans son appartement lundi.

La comédienne Jeanne Moreau, icône du cinéma français, est décédée lundi 31 juillet à Paris, à l'âge de 89 ans, a-t-on appris auprès de son agent.

L'actrice à la beauté sensuelle et à l'inimitable voix grave, qui a fasciné les plus grands réalisateurs au cours d'une carrière de 65 ans, a été retrouvée morte à son domicile parisien, a précisé à l'AFP Jeanne d'Hauteserre, maire du 8e arrondissement, confirmant une information du magazine Closer.

"Nous perdons le symbole du cinéma français des 50 ou 60 dernières années"

Née le 23 janvier 1928 à Paris d'un père restaurateur et d'une mère danseuse anglaise, actrice prolifique, Jeanne Moreau a tourné 130 films avec les plus grands noms du cinéma européen et américain, notamment François Truffaut ("Jules et Jim"), Orson Welles ("Le Procès", "Une Histoire immortelle"), Louis Malle ("Ascenseur pour l'échafaud", "Les amants", "Le Feu follet") ou encore Wim Wenders ("Jusqu'au bout du monde").

Jeanne Moreau dans "Jules et Jim"

Première femme élue à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France, en 2000, elle a obtenu le César de la meilleure actrice en 1992 pour "La vieille qui marchait sur la mer", de Louis Heynemann, et deux autres César d'honneur en 1995 et 2008. "Jeanne la française", comme on l'appelle à l'étranger, est devenue une sorte d'ambassadrice du cinéma français, et a reçu en 1998, des mains de Sharon Stone, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Lauréate du prix d'interprétation féminine 1960 à Cannes (pour "Moderato Cantabile"), elle fut la seule comédienne à avoir présidé deux fois le jury de ce festival (en 1975 et 1995). Elle y a aussi été plusieurs fois maîtresse de cérémonie.

"Il est des personnalités qui à elles seules semblent résumer leur art. Jeanne Moreau fut de celles-ci. Avec elle disparaît une artiste qui incarnait le cinéma dans sa complexité, sa mémoire, son exigence", a salué Emmanuel Macron, dans un communiqué publié par l'Élysée.

Avec AFP

Première publication : 31/07/2017