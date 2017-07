Législatives au Sénégal : forte mobilisation avec 54 % de participation

De nombreux Sénégalais se sont rendus aux urnes, dimanche, pour désigner leurs députés, avec un taux de participation officiellement annoncé de près de 54 %, en hausse par rapport à la présidentielle de 2012 remportée par Macky Sall.

Les Sénégalais n’ont pas boudé les urnes. Près de 54 % d’entre eux se sont déplacé pour les élections législatives qui se tenaient dimanche 30 juillet, selon des sources officielles. Une participation en nette hausse par rapport à 2012, où seuls 32 % des électeurs s’étaient exprimés. Quant aux résultats officiels, "ils sont attendus à partir de mercredi, indique Sarah Sakho, correspondante de France 24 à Dakar. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le directeur de la Cena, la commission électorale nationale autonome."

Sarah Sakho, correspondante de France 24 à Dakar

Le vote a été marqué par quelques problèmes d'organisation en début de journée. L'ouverture de nombreux bureaux a notamment pris du retard. Dans certains centres, il a fallu nettoyer les lieux après les violents orages qui ont touché le pays la nuit précédente.

Dans d'autres, l'ensemble des bulletins des très nombreuses listes – 47, un record – n'avait pas été acheminé à temps, selon les médias locaux, alors que de nombreux Sénégalais s'étaient rendus dans les bureaux de vote dès 7 h.

Mais ce sont les problèmes liés aux listes d'électeurs et à la distribution des cartes d'identité biométriques permettant aux citoyens de voter, dont plusieurs centaines de milliers n'ont pas été fournies à temps, qui gênaient le plus les opérations. Saisi par Macky Sall, le Conseil constitutionnel a autorisé in extremis le vote avec le récépissé de dépôt de carte d'électeur, accompagné d'une pièce d'identité. L'opposition a rejeté avec véhémence la mesure, estimant qu'elle pourrait faciliter des tentatives de fraude en faveur du pouvoir.

Les explications du journaliste Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique

Des législatives tests

Un enjeu de cette dernière consultation avant la présidentielle de 2019 sera de mesurer les forces du camp du président Macky Sall, élu en 2012 face à Abdoulaye Wade et qui espère consolider sa majorité.

L'opposition affirme de son côté vouloir lui imposer "une cohabitation", mais ses chances d'y parvenir ont diminué après son échec à s'entendre sur une liste commune. Le nombre de sièges à l'Assemblée nationale passera de 150 à 165, en vertu d'une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 sièges de députés pour représenter la diaspora.

Sur les 165 sièges, 105, dont les 15 de la diaspora, seront pourvus au scrutin majoritaire, un système très favorable au parti qui terminera premier dans chaque département, puisqu'il en raflera tous les sièges. Soixante autres sièges seront pourvus à la proportionnelle.

Avec AFP

Première publication : 31/07/2017