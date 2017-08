Le cahier de vacances des marcheurs malmené sur la Toile

Depuis le 31 juillet, les militants de La République en marche distribuent un cahier d'été à destination des Français. Une opération de communication au ton léger et décalé qui peine à convaincre les Internautes.

À première vue, on serait tenté de croire à un canular. Mais à bien y regarder, le cahier de vacances distribué par les militants de La République en marche, depuis le 31 juillet, sur l’ensemble de la France est tout ce qu’il y a de plus sérieux.

Certes, le ton est décalé. Poster à colorier, test de personnalité "Quel(le) engagé(e) es-tu ?", jeu de l'été "Parles-tu Macron", l’idée du fascicule est de se détendre tout en gardant bien à l’esprit qu’Emmanuel Macron est à l’Élysée. "Pourquoi un cahier d'été ? Parce que c'est l'été", expliquent simplement les auteurs du livret disponible sur le site LREM.

Des maladresses

Aux informations divertissantes s’ajoutent des contenus sérieux, comme l’interview du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, des statistiques sur l'Accord de Paris ou le programme de la rentrée de La République en marche. Et des invitations répétées à rejoindre le parti des marcheurs.

Mais la communication basée autour du document estival n’évite pas les écueils. Pour expliquer le choix du terme "cahier d’été" plutôt qu’un cahier de vacances, les rédacteurs indiquent qu’ils ont "pensé à l'appeler cahier de vacances mais […] ne voulai[en]t pas discriminer les gens qui aiment trop leur travail pour prendre des congés". Une justification qui ne prend pas en compte, les millions de Français qui ne peuvent pas partir en vacances faute de moyens.

Autre critique formulée sur les réseaux sociaux, le ton volontairement léger, est en décalage avec l’exaspération de certains Français impatients de voir leur quotidien s'améliorer.

"C’est l’été, les Français veulent se reposer, ils n’ont pas du tout envie qu’on leur parle des mesures que nous mettons en œuvre à l’Assemblée nationale, alors qu’ils sont sur les plages, se justifient les rédacteurs du cahier aux journalistes de FranceTVdesinfos. Nous chez LREM, on prend soin des Français, on les ménage !"

Une communication tournée en dérision

Dès sa sortie, le cahier d’été n’a pas échappé aux nombreux détournements sur la Toile.

L’exercice de communication qui vise à dépoussiérer la politique pour la rendre jeune et cool, reste une manœuvre délicate qui a rarement connu du succès. On se souvient notamment du lipdub des jeunes UMP ridiculisé par les Internautes ou le clip du croisement de bras des socialistes pour illustrer le slogan "Le changement, c’est maintenant" qui n’ont guère convaincu. L’alliance de la politique et de l’humour, un art périlleux qui recueille souvent plus de critiques que de lauriers.

Première publication : 01/08/2017