France : une "petite Pompéi viennoise" découverte au bord du Rhône

Des archéologues ont découvert, fin juillet, sur une rive du Rhône un site antique romain exceptionnel de près de 7 000 mètres carrés dans lequel les vestiges été particulièrement bien conservés.

Un site romain de près de 7 000 mètres carrés a été mis au jour au cours d’une fouille sur la rive droite du Rhône à Sainte-Colombe (Rhône) par une équipe d’archéologues. Cette "petite Pompéi viennoise", présentée à la presse lundi 31 juillet, comporte de luxueuses demeures et de vastes espaces publics très bien conservés.

Commencée en avril, la fouille préalable à la construction d'immeubles sur le site, menée par une vingtaine de spécialistes, devait prendre fin mi-septembre. Elle a été prolongée jusqu'au 15 décembre, après son classement en "découverte exceptionnelle" par le ministère de la Culture, précise Frédéric Letterlé, conservateur de l'archéologie d'Auvergne-Rhône-Alpes, lors d'une visite du chantier.

"Ce sont des incendies successifs qui ont permis de conserver tous les éléments en place quand les habitants ont fui la catastrophe, transformant le secteur en une véritable petite Pompéi viennoise", s’enthousiasme Benjamin Clément, responsable scientifique de cette opération d'archéologie préventive.

La Vienne romaine se trouvait à un carrefour de circulation, avec le Rhône et la Narbonnaise, voie qui allait de Lyon, capitale des Gaules, à Arles.

"Nous allons sans doute découvrir d'autres choses exceptionnelles"

D'ici décembre, les archéologues vont fouiller une zone d'ateliers et accéder aux niveaux plus anciens du site. "En creusant encore, nous allons sans doute découvrir d'autres choses exceptionnelles", assure Benjamin Clément.

Vienne, qui s'étendait dans l'Antiquité de part et d'autre du Rhône, abrite un riche patrimoine gallo-romain, dont le théâtre antique ou le temple d'Auguste et Livie.

Les vestiges se retrouvent sur les deux rives du fleuve et dans deux départements : l'Isère, où se situe la Vienne actuelle, et celui du Rhône, avec Sainte-Colombe, le site archéologique de Saint-Romain-en-Gal et son musée gallo-romain.

