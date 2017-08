Donald Trump promulgue le texte renforçant les sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord

Donald Trump a promulgué mercredi, comme promis, la loi adoptée par le Sénat imposant de nouvelles sanctions économiques à la Russie. La manœuvre, touchant notamment le secteur énergétique russe, a provoqué la colère de Moscou.

Voilà qui ne ressemble guère à Donald Trump : alors qu'il était peu favorable aux nouvelles sanctions décidées par le Congrès contre la Russie, le président américain s'est finalement rangé du côté des élus et a promulgué ladite loi, mercredi 2 août, comme son administration l’avait annoncé.

Ces sanctions, qui font suite à l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine, à l'annexion de la Crimée et aux ingérences en Ukraine, frappent notamment le secteur énergétique russe. Le texte sanctionne aussi l'Iran et la Corée du Nord.

Même s'il les a entérinées, Donald Trump les juge "très imparfaites", car elles risquent de "rapprocher la Chine, la Russie et la Corée du Nord". "En limitant la marge de manœuvre de l'exécutif, cette loi entrave la capacité des États-Unis à conclure de bons accords pour le peuple américain", a-t-il critiqué.

Réaction immédiate de la Russie

Outre une riposte immédiate des autorités russes, qui ont annoncé une prochaine réduction drastique de la présence diplomatique américaine sur son territoire, elles ont entraîné des critiques dans l'Union européenne, qui craint pour son approvisionnement en gaz et dénonce une action unilatérale. Mardi, après la promulgation, Moscou a de nouveau réagi par la voix de son ambassadeur à l’ONU, cette fois plus indulgent : il a reconnu que Trump était "quasiment obligé de signer" la loi et a assuré que la Russie "continuerait de chercher des moyens de coopérer avec ses partenaires, dont les États-Unis".

L'exécutif américain n'avait en effet pas une grande marge de manœuvre : les élus américains ayant adopté leur texte à la quasi-unanimité, ils auraient facilement pu passer outre un éventuel refus présidentiel en revotant son projet de loi à la majorité des deux tiers.

Avec AFP

Première publication : 02/08/2017