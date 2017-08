Maison Blanche, meurtre et Fox News : retour sur une théorie du complot

La chaîne Fox News est visée par une plainte pour avoir fabriqué de toutes pièces un "scoop" qui reprend une théorie du complot visant Hillary Clinton. Selon le plaignant, l’article controversé aurait reçu l’aval de la Maison Blanche.

Du fin fond des milieux complotistes sur le Web, le fantôme d’un jeune employé de la convention démocrate nommé Seth Rich vient hanter la Maison Blanche.

Et tout commence par une plainte

. Déposée le mardi 1er août, elle vise la chaîne conservatrice américaine Fox News, accusée d’avoir fabriqué de toutes pièces un “scoop” sur les causes du meurtre de Seth Rich, tout en mêlant la Maison Blanche à une sombre histoire de théorie du complot qui, jusqu’à présent, semblait n’intéresser que la frange la plus extrémiste de l’électorat du président des États-Unis.

Fox News est accusé d’avoir inventé un article, en mai 2017, qui affirmait que Seth Rich, et non pas des pirates informatiques russes, était la vraie source des dizaines de milliers d’emails de membres du parti démocrate publiés en pleine campagne électorale américaine par WikiLeaks. L’auteur de la plainte et source de l’article controversé, Rod Wheeler, assure que les “révélations” de la chaîne ont été publiées avec l’aval de Sean Spicer, alors directeur de la communication de la Maison Blanche. Il suggère même que Donald Trump était au courant, ce que l’administration américaine a nié.

Depuis qu’il a été tué en juillet 2016, Seth Rich est une figure connue dans les sphères complotistes d’extrême droite. Son décès a accouché de plusieurs thèses abracadabrantesques qui visaient à discréditer Hillary Clinton. Anatomie d’une des théories du complot les plus tenaces des partisans de Donald Trump.

