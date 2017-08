Transferts : Neymar file vers le PSG, la Liga espagnole veut s'y opposer

Les choses s'accélèrent pour Neymar, attendu à Paris et qui pourrait signer son contrat avec le PSG dans les prochaines heures. Un transfert que la Liga espagnole souhaite empêcher : elle a rejeté le paiement de la clause libératoire du joueur.

Neymar au PSG, ce n'est plus qu'une question d'heures. La star brésilienne du FC Barcelone est attendue jeudi 3 août à Paris, où il devrait s'engager avec le club parisien d'ici la fin de la semaine. Le capitaine de la Seleçao s'est rendu mercredi au Portugal, où il a passé sa visite médicale en compagnie du staff médical du Paris Saint-Germain.

Quelques heures plus tôt, il était bien apparu au centre d'entraînement du Barça pour la reprise, mais il avait quitté les lieux dans la foulée, après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers et avoir signifié à la direction du club son désir de partir.

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi) le 2 Août 2017 à 6h05 PDT



Toute l'Espagne s'indigne

Sans surprise, au lendemain de cette folle journée où tous les faits et gestes du buteur brésilien ont été épiés, la presse catalane et même espagnole se veut sans pitié pour le "futur-ex-grand espoir" blaugrana. "À jamais !", barre la une de Sport, tandis qu'El Pais regrette le fait que "Neymar part comme il est venu, d'embrouille en embrouille, et les poches pleines". Même le pro-Madrilène As se fend d'un "Paie et va-t-en !" D'une manière générale, c'est toute l'Espagne qui s'indigne de ce transfert.

Buenos días, aquí tenéis la #PortadaAS del 3 de agosto de 2017 pic.twitter.com/xP4EpUYvn6 — AS (@diarioas) 3 août 2017

Du côté de la Ligue, on prépare même déjà une riposte juridique afin de faire invalider la transaction. "La Liga va déposer cette plainte [auprès de l'UEFA, NDLR] car c'est une question liée à la compétitition de La Liga, cela concerne aujourd'hui le Barça, mais demain cela pourrait être le Real Madrid, ou l'Atlético Madrid", dénonce Javier Tabas, le président de la Ligue espagnole de football. "Le PSG ne peut avoir des comptes où les droits commerciaux du club dépassent ceux du Real Madrid ou du Barça... C'est impossible, a déclaré Javier Tebas. Cela veut donc dire que le Qatar [propriétaire du club, NDLR] injecte des fonds, en violant les règles de fair-play financier de l'UEFA et les règles en terme de concurrence de l'Union européenne et ça, on va le dénoncer."

Sans surprise, la Liga espagnole a donc officialisé le rejet du paiement de la clause libératoitre du joueur dans la matinée. "Les représentants légaux du joueur se sont présentés à la Liga pour déposer [la somme de] la clause, qui a été rejetée", a expliqué un porte-parole à l'AFP. Neymar, dont le bon de sortie est contractuellement fixé à 222 millions d'euros, battrait tout les records en cas d'officialisation de son transfert au PSG. Il deviendrait alors, à 25 ans, le joueur le plus cher de l'Histoire.

