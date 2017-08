Usain Bolt finit troisième pour le dernier 100 m de sa carrière

Le sprinter jamaïcain Usain Bolt a terminé sa carrière solo avec le bronze samedi lors de son dernier 100 m aux Championnats du monde d'athlétisme de Londres. L’Américain Justin Gatlin est sacré champion du monde.

L'Américain Justin Gatlin a décroché le titre de champion du monde du 100 m, en battant samedi 5 août au soir le Jamaïcain Usain Bolt, octuple champion olympique, seulement 3e pour le dernier 100 m de sa carrière.

Justin Gatlin, 35 ans, champion olympique (2004) et du monde (2005) du 100 m, suspendu quatre ans pour dopage dans sa carrière, a bouclé la ligne droite à Londres en 9 sec 92/100e, devançant son compatriote Christian Coleman (9.94), et Bolt en 9 sec 95.

Usain Bolt, qui pèse 11 médailles d'or mondiales et huit olympiques, était invaincu depuis les JO de 2008 en grande compétition, si on excepte le titre mondial du 100 m abandonné sur disqualification lors de la finale 2011 (faux départ) à Daegu (Corée du Sud). Le sprinter jamaïcain disputait ce samedi sa dernière course individuelle avant sa retraite.

Il participera encore au relais 4x100 m dans une semaine. Le samedi 12 août sera donc le jour de ses adieux définitifs à la compétition.

Le roi Usain Bolt tire sa révérence

Avec Reuters et AFP

Première publication : 05/08/2017