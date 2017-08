Vidéo : dernier 100 m pour Usain Bolt qui raccroche les pointes

La superstar de l'athlétisme Usain Bolt livre samedi soir l'ultime bataille de sa prodigieuse carrière sur 100 m, lors des Mondiaux-2017 à Londres. Le Jamaïcain fera-t-il une sortie digne de sa légende ? Réponse à 22 h 45.

Le moment tant attendu est arrivé. Le public du Stade olympique de Londres et sans doute des millions de téléspectateurs à travers la planète auront le privilège d'admirer une dernière fois, samedi 5 août, le large sourire et les foulées supersoniques d'Usain Bolt, l'astre du sprint, au départ d'un 100 m individuel à 22 h 45, aux mondiaux d'athlétisme de Londres. Le dernier de sa carrière.

Celui qui a régné sans partage durant 9 années sur les deux distances-reines (100 et 200 m) rêve d'adieux par la grande porte et d'un 12e sacre mondial (un record), pour asseoir encore un peu plus sa place dans l'Histoire du sport.

Invaincu depuis 2008 dans une grande compétition, l'octuple champion olympique de 30 ans, qualifié vendredi pour les demi-finales en remportant sa série en 10''07, ne veut surtout pas voir son aura écornée par une défaite qui viendrait gâcher un palmarès exceptionnel. Il l'a dit et répété depuis son arrivée dans la capitale britannique : il est "prêt à 100%" pour montrer qu'il reste "imbattable et inarrêtable".

France 24 revient en vidéo sur une carrière hors du commun.

Le roi Usain Bolt tire sa révérence

Première publication : 05/08/2017