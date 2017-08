Athlétisme : l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou médaillée d'argent au 100 m

L'Américaine Tori Bowie a été sacrée championne du monde du 100 m aux championnats du monde d'athlétisme de Londres, dimanche, devancant de justesse l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, qui récolte la médaille d'argent.

C'est passé à un cheveu, littéralement. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a fini deuxième à la finale du 100 m des championnats du monde d'athlétisme, dimanche 6 août, malgré un départ en flèche, terminant à 10 secondes 86. Une tête et un centième de seconde derrière la nouvelle championne du monde, l'Américaine de 26 ans Tori Bowie (10,85), médaillée d'argent aux JO de Rio, qui a remporté la course sur la ligne. La Néérlandaise Dafne Schippers complète le podium (10,96).

Médaillée d'or aux jeux de la francophonie d'Abidjan sur le 100m, et quatrième aux JO de Rio, la sprinteuse ivoirienne partait pourtant dans les favorites et était pressentie pour rapporter à la Côte d'Ivoire sa première médaille d'or dans la discipline, aux côtés de sa compatriote Murielle Ahouré, qui finit quatrième à 10,98. La grande favorite, la Jamaïcaine Elaine Thompson, championne olympique du 100 m et du 200 m à Rio en 2016 et meilleure performeuse mondiale de l'année est passée à côté de sa course, seulement 5e (10,98).

Au lendemain du doublé de Justin Gatlin et de Christian Coleman chez les hommes, sa victoire surprise confirme le renouveau du sprint américain. C'est la première fois depuis 2005 que les Etats-Unis décrochent le titre mondial chez les hommes et les femmes sur 100 m.



Avec AFP

Première publication : 06/08/2017