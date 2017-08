Corée du Sud : douze ans de prison requis contre l’héritier de Samsung

Le parquet sud-coréen a requis, lundi, douze ans de réclusion à l'encontre de l'héritier de l'empire Samsung dans le retentissant scandale de corruption, qui a causé la chute de l'ex-présidente Park Geun-Hye.

Les procureurs sud-coréens ont réclamé, lundi 7 août, que l'héritier du géant de l'électronique Samsung soit condamné à douze ans de prison pour son rôle dans le scandale de corruption, qui a causé la destitution de l'ex-présidente Park Geun-Hye.

Lee Jae-Yong, vice-président de Samsung Electronics et fils du président du groupe Samsung, est accusé d'avoir promis 43 milliards de wons (35 millions d'euros) à une entreprise et des fondations créées par Choi Soon-sil, amie et confidente de Park Geun-hye, en échange de l'appui de la caisse publique des retraites à un projet de fusion de deux filiales de Samsung en 2015.

Prosecution demands 12 years in prison for Samsung's Lee#Samsung #LeeJaeYonghttps://t.co/kLLCZt6n25 — The Korea Herald (@TheKoreaHerald) 7 août 2017

Âgé de 49 ans, il a été arrêté le 17 février et n’a cessé de clamer son innocence. Le tribunal devrait rendre son verdict le 27 août, à la fin de la période de détention actuelle de Lee Jae-Yong.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 07/08/2017