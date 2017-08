Ghezzal à Monaco, Sneijder à Nice : les clubs de Ligue 1 font leur marché (des transferts)

Le mercato ne s'arrête pas avec la signature de Neymar. Les concurrents du Paris-Saint-Germain, l'AS Monaco et l'OGC Nice, ont respectivement signé lundi les internationaux algérien et néerlandais Rachid Ghezzal et Wesley Sneijder.

La Ligue 1 est-elle la nouvelle destination à la mode ? Après l'arrivée surmédiatisée de Neymar au Paris Saint-German, deux autres joueurs de renom ont signé, lundi 7 août, dans des clubs de l'Hexagone : Wesley Sneijder et Rachid Ghezzal rejoignent respectivement l'OGC Nice et l'AS Monaco.

Le champion en titre monégasque n'a pas fini de faire son marché et a annoncé, lundi 7 août, sa huitème recrue estivale : le milieu de terrain offensif algérien Rachid Ghezzal, 25 ans, qui était libre de tout contrat depuis juin dernier et son départ de Lyon. Il s'engage pour quatre saisons.

Depuis le début de sa carrière, Ghezzal, qui a précisé sur le site internet du club de la Principauté avoir "l'ambition de jouer au plus haut niveau national et international", a disputé 86 rencontres de L1 (11 buts et 12 passes décisives) ainsi que 21 rencontres de Coupe d'Europe. "Après plusieurs saisons à Lyon, j'avais besoin d'un nouveau challenge", a-t-il expliqué. "Tout est réuni ici pour que l'on fasse une grande saison."

Les négociations avec l'AS Monaco duraient depuis de longues semaines mais achoppaient sur le montant de diverses primes, notamment la prime à la signature.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Rachid Ghezzal jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/MuupbbKAPr — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 7 août 2017

Wesley Sneijder, nouveau numéro 10 de Nice

De son côté, l'OGC Nice, avec Hatem Ben Arfa en 2015 puis Mario Balotelli la saison passée, est un habitué des bons coups au mercato. Cette année, le gros poisson s'appelle Wesley Sneijder, recordman de sélections (131) avec la Hollande et meneur de jeu reconnu. La durée de son contrat n’a pas encore été communiquée.

📷 Les premières photos de @sneijder101010 en 🔴⚫️. pic.twitter.com/YfiJ84TZ3g — OGC Nice (@ogcnice) 7 août 2017

Nice n'a pas pressé le pas dans ses grandes manœuvres estivales sans raison. Ses qualités de meneur, sa justesse de passes, ses coups francs, son intelligence font de Wesley Sneijder un indispensable renfort pour le Gym en vue de sa double confrontation avec Naples en barrage de la Ligue des champions (aller en Italie le 16, retour le 22).

Avec AFP

Première publication : 07/08/2017