Ligue 1 : Lyon, Lille et Marseille prennent les devants

La première journée de Ligue 1 a livré de belles prestations, avec les larges victoires, notamment, de Lyon (4-0), Lille (3-0) et Marseille (3-0), qui s'installent sur le podium. Paris a gagné, sans Neymar, et le champion, Monaco, a assuré.

À quelques exceptions près, la première moitié du classement de Ligue 1 est conforme aux attentes qui entouraient les pensionnaires de l'élite du football français, après la première journée, achevée dimanche 6 août.

Seuls Nice et Nantes, respectivement 4e et 7e de l’exercice précédent, commencent celui-ci par une défaite, contre Saint-Étienne (1-0) et Lille (3-0). Le club nordiste s'est largement imposé lors du match des entraîneurs-vedettes Marcelo Bielsa (Lille) et Claudio Ranieri (Nantes), et occupe la 2e place.

Avec Lille, Montpellier et Angers chamboulent (un peu) la hiérarchie. Les Montpelliérains ont gagné sur le fil contre Caen (1-0) pour s'installer à la 7e place, au terme d'un match chargé d'émotion, après l'hommage rendu à Louis Nicollin, président emblématique du club, décédé en juin. Angers, enfin, a obtenu le nul de haute lutte face aux Girondins de Bordeaux (2-2), suffisant pour occuper la 10e place

Les deux Olympiques, Lyon et Marseille, font déjà la course en tête. Sur la première marche du podium, l’OL a pulvérisé le promu Strasbourg à domicile (4-0) et démontré que son nouvel attaquant en provenance du Real Madrid, Mariano Diaz, auteur d’un doublé, n’avait rien à envier à son ex-star Alexandre Lacazette, parti évoluer en Premiere League sous les couleurs d’Arsenal.

L'OM, troisième après Lille à la défaveur du classement par ordre alphabétique, a poursuivi sur sa belle dynamique de la fin de saison dernière, toujours sous les ordres de Rudi Garcia, en disposant assez facilement de Dijon (3-0).

Suivent Guingamp, le PSG et Monaco. Les Bretons se sont offert le luxe de la première victoire à l’extérieur de la saison, en allant malmener un autre promu, Metz, sur sa pelouse (1-3). Très attendu, le club de la capitale a assuré le minimum, malgré l’absence de sa superstar, Neymar, en battant le promu Amiens (2-0). Le champion en titre Monaco, enfin, a résisté aux assauts d’un club toulousain valeureux (3-2) mais a dû se passer pour la fin de match de son attaquant vedette de 18 ans, Kylian Mbappé, sorti sur blessure.

C'est terminé pour cette première de la saison au Parc. Un succès face au @AmiensSC pour bien commencer ! 💪#PSGASC pic.twitter.com/e9FnGEi40m — PSG Officiel (@PSG_inside) 5 août 2017

Les résultats :



Vendredi

Samedi

Saint-Etienne - Nice 1 - 0

Montpellier - Caen 1 - 0

Lyon - Strasbourg 4 - 0

Troyes - Rennes 1 - 1

Dimanche

Lille - Nantes 3 - 0

Angers - Bordeaux 2 - 2

Marseille - Dijon 3 – 0

Monaco - Toulouse 3 - 2

Paris SG - Amiens 2 - 0

Metz - Guingamp 1 - 3

Première publication : 07/08/2017