Mauritanie : le "oui" l'emporte au référendum constitutionnel contesté par l'opposition

Les électeurs mauritaniens ont voté "oui" à 85 %, selon les résultats dévoilés dimanche par la commission électorale. La participation s'est élevée à 53,73 %. L'opposition radicale conteste les résultats.

Le "oui" l'a largement emporté, lors du référendum constitutionnel organisé samedi 5 août en Mauritanie, selon les résultats dévoilés dimanche par la commission électorale. Une nette victoire pour le président Mohamed Ould Abdel Aziz, bien que contestée par l'opposition.

Quelque 1,4 million de Mauritaniens étaient appelés à se prononcer notamment sur le remplacement du Sénat par des Conseils régionaux élus et une modification du drapeau national, auquel seraient ajoutées deux bandes rouges pour "valoriser le sacrifice des martyrs" de la résistance à la colonisation française, qui s'est achevée en 1960.

Le taux de participation s'est élevé à 53,73 % et 85 % des votants ont approuvé les changements proposés via ce référendum. L'opposition radicale, réunie dans une coalition de huit partis et organisations, avait appelé au boycott du scrutin.

Ancien général élu en 2009, réélu en 2014 pour cinq ans, après être arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, le président Mohamed Ould Abdel Aziz a laissé entendre que cette modification de la Constitution ne serait probablement pas la dernière.

Avec AFP

Première publication : 07/08/2017