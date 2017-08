Présidentielle française : ce que révèlent les comptes de campagne des candidats

Trois mois après la fin de l'élection présidentielle, les comptes de compagne des 13 candidats ont été publiés au JO. Ces chiffres, qui seront validés (ou non) en janvier par la Commission des comptes de campagne, recèlent leur lot de surprises.

Les comptes de campagne des 13 candidats engagés dans la course à l'Élysée sont désormais connus. Trois mois après la fin de l’élection présidentielle 2017, les chiffres avancés par les équipes de campagne ont été publiés au Journal officiel, discrètement, le 3 août dernier. Ils doivent encore être validés par la Commission des comptes de campagne en janvier 2018.

Ces publications, épluchées par RTL, indiquent que c'est Emmanuel Macron qui a le plus dépensé pour sa campagne, avec 16,8 millions d'euros de dépenses. Il est talonné de près par Benoît Hamon avec 15,2 millions, lui qui n’a pourtant recueilli que 6,35 % des voix. François Fillon se hisse à la troisième place avec 13,8 millions d’euros. Marine Le Pen est, elle, parvenue à se maintenir au second tour avec 12,5 millions d’euros dépensés. Jean-Luc Mélenchon n’a pour sa part déboursé que 11 millions d’euros. La palme du candidat le moins dispendieux revient au petit candidat Jean Lassalle, qui n’a sorti que 257 289 euros pour faire entendre son programme.

Des candidats plus économes qu'en 2012

Deuxième enseignement : ces chiffres de campagne s'avèrent être bien en-deçà de ceux de 2012. Lors de la précédente campagne présidentielle, François Hollande avait frôlé le seuil des 22,5 millions d'euros autorisés pour les candidats au second tour, en présentant une facture de 21,7 millions d’euros. Quant à son adversaire Nicolas Sarkozy, il avait dépassé ce plafond, s’attirant des ennuis judiciaires.

On apprend également qu’Emmanuel Macron a alloué une importante part de son budget dans la communication destinée à ses électeurs. La facture des SMS, appels, courriers, tracts, ainsi que les sondages, s’élève à plus de 5 millions d’euros. Ses meetings ont quant à eux coûté 5,8 millions d’euros. Mais ce n’est pas le chef de l’État qui a été le plus dépensier en la matière : Benoît Hamon a sorti 6,1 millions d’euros pour haranguer les foules.

Autre surprise, il semble que les électeurs de Mélenchon aient été plus généreux que les macronistes. Le candidat de La France insoumise, qui a lui aussi beaucoup investi dans les déplacements et dans les meetings en plein air – particulièrement coûteux pour la sécurité –, est aussi celui qui a recueilli le plus de dons. L’Insoumis a en effet récolté 3 millions de dons, là où Emmanuel Macron n’en a recueilli qu’un seul.

Enfin, les comptes de campagnes révèlent que François Fillon, éliminé dès le premier tour, a consacré environ 1,5 million d'euros à ses déplacements, soit trois fois plus que les autres prétendants à l'Élysée. "Des prix qui correspondent plus à du jet privé (ou à des centaines de cars de militants) qu’à du train en seconde classe", commente RTL sur son site.

Première publication : 08/08/2017