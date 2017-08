Mondiaux d'athlétisme : pas de dixième couronne pour l'Américaine Allyson Felix

Favorite du 400 m, l'Américaine Allyson Felix n'a pas réussi à décrocher son dixième titre de championne du monde. Devancée par sa compatriote Phyllis Francis et la Bahreïnienne Salwa Ei Naser, elle décroche tout de même une 14e médaille mondiale.

Sous les hallebardes londoniennes, l'Américaine Alysson Felix rêvait de décrocher un dixième titre mondial. Elle n'a finalement terminé qu'au troisième rang d'une finale riche en rebondissements, remportée par sa compatriote Phyllis Francis, qui a devancé la Bahreïnienne Salwa Ei Naser. Felix, jamais dans le bon tempo pour la gagne, s'offre tout de même une 14e médaille aux Mondiaux, épilogue probable d'une riche carrière qui l'a vu se forger le plus beau palmarès de l'athlétisme féminin.

14ème médaille mondiale pour #AllysonFelix ce soir aux Mondiaux de #London2017 avec le bronze sur 400m.

Une carrière exceptionnelle ! pic.twitter.com/2qLISYIfFi — Sport & Société (@SportSociete) 9 août 2017

Une médaille de bronze qu'elle arrache dans les derniers mètres d'une course maîtrisée durant plus de 350 mètres par sa grande rivale Shaunae Miller. La Bahaméenne, qui avait remporté l'or olympique à Rio sur la distance, a inexplicablement explosé à quelques mètres de la ligne. Une probable blessure qui lui a coûté le titre, mais aussi une place sur le podium, puisqu'elle a franchi la ligne en quatrième position.



Makwala miraculé, Lemaître frustré

Ce tour de piste féminin a conclu une soirée pleine de surprises à Londres, qui a débuté par l'image du jour : le Botswanais Isaac Makwala, courant seul sa série du 200 m en début de soirée. Le spécialiste du 400 m, écarté sur sa distance favorite en raison d'une gastro-entérite, n'avait pas pu participer aux premières joutes sur 200 m en raison d'un dispositif de quarantaine appliqué à plusieurs athlètes suspectés d'avoir été touchés par le virus. Seul face à lui-même, il a finalement décroché son billet pour les demi-finales.

Et, deux heures plus tard, c'est pour la finale qu'il s'est aisément qualifié en terminant deuxième de sa demie. Un stade auquel s'est en revanche arrêté le Français Christophe Lemaître, éliminé pour 2 centièmes juste derrière le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, passé tout près d'une improbable sortie de piste.

On retiendra également de cette journée le sacre du tout jeune Norvégien Karsten Warholm sur le 400 m haies. À 21 ans, la star montante de la distance s'est offert une superbe médaille d'or en devançant le Turc Yasmani Copello et surtout le favori de la course, l'Américain Kerron Clement.

Première publication : 09/08/2017