Chine : séisme meurtrier dans la province du Sichuan

Le séisme qui a frappé la province chinoise du Sichuan a fait au moins 13 morts et 175 blessés, selon un bilan provisoire diffusé mercredi matin, les autorités disant redouter jusqu'à une centaine morts et des milliers de blessés.

Au moins 13 morts et plus de 175 blessés. C'est le bilan provisoire du tremblement de terre d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de Richter qui a frappé mardi 8 août la province du Sichuan, dans le centre de la Chine, selon les autorités locales. D'après China News Service, six des personnes décédées étaient des touristes.

L'épicentre du séisme a été localisé dans un secteur isolé et montagneux, peu peuplé, à 200 km environ au nord-ouest de la ville de Guangyuan, à une profondeur de 10 km, rapporte l'institut américain de géophysique USGS. L'administration locale a précisé que le séisme s'était produit dans la préfecture rurale de Ngawa, où vivent de nombreux éleveurs pratiquant le nomadisme. Le parc naturel de Jiuzhaigou, destination touristique prisée, est situé dans le même secteur.

Rescuers work overnight to save quake victims after a 7.0-magnitude earthquake hit southwestern China's Sichuan Province. pic.twitter.com/xM7PaC9xEd — CCTV (@CCTV) 9 août 2017

Près de 31 500 touristes ont été évacués

Un touriste français et une Canadienne ont été légèrement blessés, selon Chine nouvelle. Une centaine de touristes ont par ailleurs été piégés par un glissement de terrain, ont déclaré les autorités du Sichuan sans plus de précisions. Près de 31 500 touristes ont été évacués de la zone frappée par le séisme, a ajouté Chine nouvelle mercredi matin.

Les pompiers de la province ont indiqué que la salle de réception d'un hôtel s'était effondrée, piégeant certains convives, mais que 2 800 personnes avaient pu être évacuées du bâtiment. Des images sur les réseaux sociaux chinois montrent des dégâts dans la réserve naturelle de Jiuzhaigou et des habitants regroupés dans les rues. Le Sichuan est une région d'intense activité sismique. En mai 2008, un tremblement de terre y a fait près de 70 000 morts.

Avec Reuters

Première publication : 09/08/2017