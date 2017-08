Levallois : six militaires blessés, renversés par un véhicule activement recherché

Une voiture a foncé dans une groupe de militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret, près de Paris, faisant six blessés, dont deux graves. Le véhicule est en fuite.

Des militaires de l'opération Sentinelle ont été renversés mercredi 9 août, vers 8 h, par un véhicule dans le centre de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), près de Paris. Le véhicule, en fuite, est activement recherché.

"Six militaires du 35e régiment d'infanterie de Belfort ont été blessés, dont trois plus grièvement, sans que leur pronostic vital ne soit engagé", a précisé la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué condamnant "avec la plus grande fermeté cet acte lâche qui n'entame en rien la détermination des militaires à œuvrer pour la sécurité des Français"

🔴 Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) 9 août 2017

"Un acte délibéré"

"Des militaires de l'opération Sentinelle sont sortis en rang pour faire leur tournée et il y a un véhicule BMW qui était prépositionné dans l'allée et qui leur a foncé dessus au moment de retrouver leur véhicules", a expliqué le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, sur BFM TV. "C'est sans aucun doute un acte délibéré parce que ça s'est passé dans une voie qui est un cul-de-sac devant le casernement de ces militaires et ce véhicule, visiblement, attendait qu'ils sortent pour rejoindre leur véhicule et leur a foncé dessus", a-t-il ajouté.

La préfecture de police des Hauts-de-Seine a de son côté évoqué un "acte a priori volontaire".

"Quand j’ai vu tous les militaires se mettre en alerte, j’ai compris qu’il se passait quelque chose de grave", a également raconté à France 24, Tess Despres Pereira, témoin de l’attaque depuis la fenêtre de son immeuble. "Certains aidaient les blessés, pendant que d’autres étaient les armes à la main pour sécuriser le quartier", a constaté cette habitante de Levallois-Perret. "C’est assez déroutant comme situation. On ne pense pas tout de suite que cela peut arriver en bas de chez vous".

Trois attaques ont visé ces derniers mois la capitale : l'assassinat du policier Xavier Jugelé sur les Champs-Elysées le 20 avril, l'attaque d'une patrouille de police sur le parvis de Notre-Dame le 6 juin et celle d'un fourgon de gendarmerie le 19 juin également sur les Champs-Élysées. Samedi dernier peu avant minuit à la tour Eiffel à Paris, un homme avait également franchi un portique en bousculant un agent de sécurité, puis sorti un couteau en criant "Allah Akbar".

Avec AFP et Reuters

Première publication : 09/08/2017