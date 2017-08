Mondiaux d’athlétisme : le Turc Guliyev coiffe les ténors en finale du 200 m

Le successeur d’Usain Bolt, champion du monde sortant sur le 200 m en 2015, ne s’appelle ni Wayde Van Niekerk ni Isaac Makwala. Contre toute attente, le Turc Guliyev a dompté les stars et offre un premier sacre à son pays.

Personne ou presque ne l’avait vu venir. Au soir d’une finale du 200 m où l’on attendait un choc entre la nouvelle star sud-africaine Wayde Van Niekerk et le revenant botswanais Isaac Makwala, c’est finalement le Turc Ramil Guliyev qui a décroché l’or sur le demi-tour de piste. L’Azéri, naturalisé turc en 2011, a rapporté à son pays d’adoption sa toute première couronne mondiale en athlétisme, au terme d’une dernière ligne droite de folie.

Il devance le grand favori de la course, Van Niekerk, qui ne réalisera donc pas le doublé 200-400, comme l’avait fait son illustre prédécesseur Michael Johnson aux Mondiaux de Göteborg, en 1995. Une grosse frustration pour le recordman du monde du tour de piste qui, à 25 ans, devrait toutefois avoir d’autres opportunités d’étoffer sa légende sur la piste.

Si le Trinidadien Jereem Richards complète le podium – en 20’’11 également – l’histoire retiendra surtout que la semaine compliquée du Botswanais Makwala n’a pas connu l’épilogue dont il rêvait. Écarté du 400 m en raison d’un virus et repêché in-extremis sur le 200 m, il a échoué sans sa quête du sacre, bouclant sa course au sixième rang (20’’44).

Double-double pour les États-Unis

Parmi les autres grands moments de cette nouvelle soirée londonienne, on retiendra notamment l’épilogue haletant d’une finale du triple-saut qui a tenu toutes ses promesses. Au coude-à-coude avec son compatriote Will Claye durant tout le concours, l’immense favori Christian Taylor a finalement décroché un troisième titre mondial pour six petits centimètres (17,68 m contre 17,63). Troisième sur la boite, le Portugais Nelson Evora pointe à plus de 40 cm avec un saut à 17,19 m.

Et les États-Unis ont même signé un deuxième doublé dans la soirée, avec la victoire de Kori Carter en finale du 400 m haies, juste devant la favorite Dalilah Muhammad. La Jamaïcaine Ristananna Tracey complète le podium.



