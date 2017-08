Incendies en Corse : un homme placé en garde en vue

Un homme a été placé en garde à vue, samedi, à Bastia, alors que les pompiers luttent depuis plus de 24 heures contre les incendies en Haute-Corse. Deux mille hectares de végétation sont déjà partis en fumée.

La Haute-Corse est la proie des flammes depuis plus de 24 heures. Plus de 2 000 hectares de végétation ont déjà été ravagés et un millier de personnes évacuées. Samedi 12 août, les pompiers continuaient de lutter contre deux incendies dans le département alors qu'un homme a été placé en garde à vue pour des feux à Bastia.

"L'homme, soupçonné d'avoir provoqué cinq départs de feu à Bastia (vendredi soir) a été arrêté vers 1 h", a déclaré le préfet du département Gérard Gavory.

Alors que l'île est en proie depuis plus de 24 heures à des incendies importants sur le Cap Corse et en Balagne, les sapeurs-pompiers ont dû faire face vendredi dans la soirée à de nouveaux départs d'incendies à Bastia, dont certains à proximité d'immeubles d'habitations. Samedi matin, la situation était revenue à la normale dans la ville, selon le préfet.

#Incendie #Sisco Courage et merci aux 230 SP et aux gendarmes qui seront mobilisés toute la nuit 💪 pic.twitter.com/2SMHWXTL8o — Préfet Haute-Corse (@Prefet2B) 11 août 2017

La plupart des feux "stabilisés"

Au Cap Corse, où s'est propagé le premier incendie parti dans la nuit de jeudi à vendredi de Nonza (côté ouest), le feu est désormais "stabilisé" sur la côte mais reste "actif sur la commune de Sisco", a précisé le préfet Gavory, indiquant que 1 800 hectares de végétation ont été parcourus.

Face à la progression des flammes dans ce secteur, près d'un millier de personnes – 500 depuis un camping de Pietracorbara, 202 habitants d'hameaux et 180 touristes d'un camping à Sisco, et plusieurs dizaines de randonneurs sur le site très touristique du GR20 – ont dû être évacuées vers des écoles, couvents, ou refuges.

Première publication : 12/08/2017