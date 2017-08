Mondiaux d'athlétisme : Yohann Diniz s'impose sur le 50 km marche

Yohann Diniz a décroché son premier titre de champion du monde, dimanche, en remportant le 50 km marche. Il récolte la troisième médaille d'or française de ces mondiaux d'athlétisme qui se déroulent à Londres.

À 39 ans, le triple champion d'Europe (2006, 2010, 2014) a devancé les Japonais Hirooki Arai en argent (3 h 41:17.) et Kai Kobayashi en bronze (3h41:19.), dans une course sans le champion olympique, le Slovaque Matej Toth suspendu provisoirement car suspecté de dopage.

À 39 ans, le triple champion d'Europe (2006, 2010, 2014) a devancé les Japonais Hirooki Arai en argent (3 h 41:17.) et Kai Kobayashi en bronze (3h41:19.), dans une course sans le champion olympique, le Slovaque Matej Toth suspendu provisoirement car suspecté de dopage.

ENFIIINN !! LA DELIVRANCE POUR YOHANN DINIZ QUI SE PARE D'OR A BUCKINGHAM !!! 🇫🇷🇫🇷

Cerise sur le gâteau, le Français a amélioré le record des championnats du monde du Polonais Robert Korzeniowski réalisé à Paris en 2003 (3 h 36:03.). Une performance à ranger à côté de son record du monde déjà détenu (3h32:33.)

Pour l'athlétisme tricolore, il faut remonter à 2003 et les mondiaux à Paris (Eunice Barber à la longueur, et les relais 4x100 dames et 4x400 messieurs) pour retrouver une telle moisson d'or.

Avec AFP

Première publication : 13/08/2017