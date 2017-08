Foot européen : le Real mate le Barça, la Juve laisse passer la Supercoupe

Le Real Madrid de Cristiano Ronaldo a pris une sérieuse option sur la Supercoupe d'Espagne en battant la Barça 3 à 1 en match aller. Pour la seconde année consécutive, la Juventus Turin rate le coche en finale de la Supercoupe d'Italie.

• Supercoupe d'Espagne : le Real prend l'ascendant sur le Barça

Le Real Madrid s'est imposé 3-1, dimanche 13 août, à Barcelone en match aller de la Supercoupe d'Espagne, riche en polémiques. Face à un Barça affaibli par le départ de Neymar au PSG, Cristiano Ronaldo a marqué le but du 2-1 d'un splendide missile en lucarne, récoltant un avertissement pour avoir enlevé son maillot. Mais peu après, il a reçu un second avertissement synonyme de carton rouge, l'arbitre estimant que le quadruple Ballon d'Or avait simulé une chute dans la surface adverse.

Un coup dur pour les Madrilènes, d'autant que l'avant-centre barcelonais Luis Suarez avait osé une grossière simulation quelques minutes plus tôt, obtenant un penalty transformé par Lionel Messi pour égaliser après un but contre son camp de Gerard Piqué. Marco Asensio a alourdi le score d'une frappe somptueuse en lucarne et rapproché le Real de Zinédine Zidane d'un deuxième trophée cette saison, après la Supercoupe d'Europe.

• Supercoupe d'Italie : encore raté pour la Juve...

La Juventus Turin a de nouveau échoué, dimanche soir face à la Lazio Rome, en finale de la Supercoupe d'Italie ! Sur la pelouse du Stade olympique de Rome, les Turinois se sont inclinés 3 à 2 au bout du bout d'un match absolument somptueux.

Menés 2-0 après le doublé d'Immobile, la Vieille Dame revient grâce à un doublé signé Dybala dans les toutes dernières minutes. En recollant à 2-2, les joueurs de Massimiliano Allegri pensaient avoir fait le plus dur mais ces derniers se font finalement crucifiés par Murgia, deux minutes après la fin du temps réglementaire. Score final : 3-2 pour les Romains. C'est la deuxième finale de Supercoupe d'Italie d'affilée perdue par la Juve.

• Ligue 1 : Neymar fait sensation à Guingamp

En clôture de la 2e journée de Ligue 1 dimanche, le Paris-Saint-Germain a battu Guingamp 3-0 avec, notamment, un but de Neymar, dont c’était le premier match sous ses nouvelles couleurs,

La superstar brésilienne, devenue le joueur le plus cher du monde en venant au PSG, a marqué sur un centre en retrait d'Edinson Cavani, auquel il avait délivré une passe décisive, après un but contre son camp du Guingampais Jordan Ikoko. Le club de la capitale rejoint en tête du classement les quatre autres clubs ayant remporté leurs deux premiers matches : Lyon, Monaco, Marseille et Saint-Étienne.

• Premier League : bonne entrée en matière de Manchester United

Tranquille pour Manchester United et Tottenham. Les Red Devils et les Spurs ont gagné facilement lors de leur entrée en Premier League, respectivement contre West Ham (4-0) grâce à un doublé de Lukaku, et à Newcastle (2-0), dimanche en clôture de la 1re journée.

Si Arsenal, contre Leicester (4-3) vendredi, et Manchester City, à Brighton (2-0) samedi, se sont également imposés lors de la journée inaugurale, le champion Chelsea et Liverpool ont trébuché sur la première marche. Les Blues ont ainsi perdu la tête contre Burnley (3-2) et les Reds ont craqué en fin de match à Watford (3-3).

Première publication : 14/08/2017