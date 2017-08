La mystérieuse disparition d'une journaliste suédoise dans un sous-marin danois

La police danoise enquête sur la disparition d'une journaliste suédoise. La jeune femme a été vue pour la dernière fois alors qu'elle réalisait un reportage sur l'inventeur d'un sous-marin artisanal. Elle est portée disparue depuis le 10 août.

Une mystérieuse disparition fait la une de tous les journaux scandinaves. Celle d’une journaliste suédoise de 30 ans, Kim Wall. La jeune femme réalisait un reportage sur l’inventeur danois Peter Madsen, propriétaire du Nautilus, plus grand sous-marin construit par des particuliers à l'époque de son lancement en 2008.

C’est le fiancé de Kim Wall qui a alerté les autorités, jeudi 10 août, ne voyant pas revenir son amie. La défense danoise s’est mise à la recherche du sous-marin, disparu dans le détroit d'Öresund entre le Danemark et la Suède. Il a finalement été localisé le lendemain dans la baie de Køge, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale danoise.

Le point rouge indique le détroit d'Öresund entre le Danemark et la Suède. © Google maps

Un dernier au revoir

Kristian Isbak, qui a participé à l’opération de sauvetage, a décrit de quelle façon il avait vu Peter Madsen faire de grands signes depuis la tourelle du sous-marin. "Il est ensuite descendu à l’intérieur du sous-marin. Il y a eu comme un afflux d’air et le sous-marin a commencé à couler", a-t-il raconté à l’agence Associated Press. "Il est ensuite remonté et il est resté sur la tourelle jusqu’à ce que le bateau coule complètement". Peter Madsen a été secouru, juste avant que le sous-marin ne disparaisse.

Mais de Kim Wall, les sauveteurs n’ont retrouvé aucune trace. Selon la police suédoise, elle n’a pas donné signe de vie depuis jeudi soir. La dernière fois qu’elle a été aperçue, c’est par ses amis à qui elle a lancé un dernier au revoir depuis le sous-marin avant de partir avec Peter Madsen.

La journaliste Kim Wall pose dans le sous-marin Nautilus, le 10 août 2017 dans le port de Copenhague. © Anders Valdsted, Scanpix Denmark, AFP

L’inventeur a raconté dans un premier temps aux autorités danoises qu’il a laissé la jeune femme près d’un restaurant sur la pointe de l'île de Refshaleøen, un peu plus tard dans la soirée, vers 22h30, et qu’il a continué son voyage seul. Mais il est ensuite revenu sur ses déclarations. La police n’a pas révélé sa nouvelle version, mais a expliqué que des indices montrent que Peter Madsen a délibérément coulé le sous-marin.

En détention provisoire

Dans un communiqué, la police a annoncé que Peter Madsen a été arrêté et "accusé d’avoir involontairement tué" Kim Wall. L’homme nie les faits, mais il n’a pas fait appel de sa détention provisoire.

Quant au sous-marin, il a été ramené à la surface et fouillé méticuleusement par les enquêteurs. Mais à l’intérieur, ils n’ont pour l’instant retrouvé aucun élément en lien avec la disparition de la jeune femme. La police danoise estime toutefois que le sous-marin a été délibérément coulé. "Les examens confirment que le naufrage du sous-marin est la conséquence supposée d'un acte délibéré", a-t-elle annoncé lundi 14 août.

Un autre inventeur suédois, Hakan Lans, a ainsi affirmé auprès du journal Expressen qu’il était très facile de couler ce genre de vaisseau : "Il suffit juste de tirer sur une prise. Le sous-marin commence à prendre l’eau et à couler très rapidement. Il n’y a pas besoin de beaucoup d’eau pour qu’il sombre".



Un avis de recherche pour la journaliste Kim Wall If you have any information about missing Swedish journalist #KimWall's whereabouts, contact Danish police ASAP! https://t.co/iiQXWbreW9 pic.twitter.com/gefWqify7c — IWMF (@IWMF) 12 août 2017

Le Nautilus a navigué pendant 15 heures

Le sous-marin est équipé d’un moteur hybride qui lui permet de se déplacer rapidement et relativement loin, mais il ne possède pas de système d'identification automatique (SIA) permettant à la police d’établir son parcours exact. Les enquêteurs savent seulement que le Nautilus a navigué pendant 15 heures avant que la police danoise ne le localise.

"Tout est possible. Nous n’écartons pas la possibilité que Kim Wall ait été conduite aussi loin qu'en l’Allemagne par exemple", a ainsi expliqué Henrik Brix de la police de Copenhague. "Si son corps se trouve en Allemagne, nous espérons coopérer avec la police du pays. De la même façon, s’il est retrouvé en Suède, nous allons travailler avec la police suédoise", a-t-il précisé.

Certains médias ont fait le parallèle entre cette mystérieuse disparition et la série TV scandinave "The Bridge", diffusée depuis 2011. Dans celle-ci, la multiplication de crimes ayant lieu autour du pont de l'Øresund, reliant Copenhague au Danemark et Malmö en Suède, amènent les forces de police des deux pays à collaborer.

Première publication : 14/08/2017