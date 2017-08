Emmanuel Macron porte plainte contre un photographe pour harcèlement

Emmanuel Macron a porté plainte pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée" contre un photographe de presse qui le suivait sur son lieu de vacances, a-t-on appris mardi auprès de l'Élysée.

Emmanuel Macron, actuellement en vacances à Marseille, a porté plainte contre un photographe de presse pour "harcèlement" et "tentative d'atteinte à la vie privée", a-t-on appris mardi 15 août dans l'entourage du président. "Un photographe l'a filé à moto à plusieurs reprises... Il y a eu une intrusion dans le domicile, ce qui a conduit à un dépôt de plainte", a-t-on déclaré dans l'entourage du président. "Il est entré dans une propriété privée", insiste-t-on de même source.

De son côté, le photographe dit avoir été menacé par un officier de sécurité devant la résidence du chef de l'État, avant d'être placé en garde à vue dimanche pendant six heures. "Ils ont fouillé tout mon matériel, mes sacs. J’ai dû retirer mes lacets de chaussure, ma montre… J’ai été traité comme un criminel", a-t-il déclaré à l'hebdomadaire VSD.

La police aurait demandé à avoir accès au contenu de la carte mémoire des appareils photo et de l'ordinateur du photographe. "C’était de l’intimidation. Le but était clairement de me faire peur", a-t-il déclaré au magazine. Le couple présidentiel s'est installé pour ses vacances sur les hauteurs de Marseille, dans un parc de plusieurs hectares qui est réputé pour ses villas d'architectes et sa vue somptueuse sur la mer.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 15/08/2017