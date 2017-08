Kenya : l'opposant Odinga va contester la réélection de Kenyatta devant la Cour suprême

Raila Odinga, candidat défait à la présidentielle au Kenya, a indiqué mercredi qu'il allait saisir la Cour Suprême pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta, qu'il estime entachée de fraudes.

L'option avait été, dans un premier temps, écartée par l'opposition kényane. Mais mercredi 16 août, le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son intention de finalement contester devant la Cour suprême le résultat de l'élection présidentielle qui a vu la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta.

#Kenya Odinga : "nous refusons de rester assis et que le parti de Kenyatta transforme notre pays en république bananière" https://t.co/ORId9FbsiO Bastien Renouil (@bastien_rnl) 16 août 2017

"Ce n'est que le début, nous n'allons pas accepter (le résultat) et aller de l'avant", a déclaré Odinga à la presse à Nairobi. L'opposant avait crié à la "fraude massive" après l'annonce de la victoire de son adversaire. Il avait appelé lundi ses partisans à la grève générale mais cet appel n'a guère été suivi.

De nombreuses voix s'étaient élevées pour demander à Raila Odinga de contester le résultat du scrutin devant les tribunaux, et non dans la rue, afin d'éviter une répétition des violences interethniques de 2007 qui avaient fait plus de 1 200 morts et 600 000 déplacés.

Au moins 24 personnes – une centaine selon les opposants – sont mortes la semaine dernière dans les violences post-électorales. Face à une possible détérioration de la situation, le gouvernement kényan a paru prôner l'apaisement, mercredi, en ordonnant la suspension de mesures administratives visant deux organisations de défense des droits de l'Homme ayant émis des réserves sur la préparation et le déroulement du scrutin.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 16/08/2017