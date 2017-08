France : une liste de produits contaminés au fipronil rendue publique

Une liste de produits contenant des œufs contaminés au fipronil, insecticide interdit en Europe dans la chaîne alimentaire, a été publiée jeudi sur le site du ministère français de l'Agriculture. Des gaufres ont été retirées de la vente.

Le site internet du ministère de l'Agriculture a mis en ligne, jeudi 17 août, une première liste de produits contenant des œufs contaminés par l'insecticide fipronil et retirés de la vente en France

Pour l'instant, cette liste évolutive concerne seulement dix-sept produits, exclusivement des gaufres de marques distributeurs et d'origine néerlandaise. Les différents lots ont été mis sur le marché entre le 28 juin et le 1er août. Le ministère précise que ces produits ne présentent pas de risque pour la santé, bien que contenant du fipronil à une concentration supérieure à la limite réglementaire. Une seconde liste, pour l'instant vide, est aussi disponible sur le site du ministère. Elle concerne les produits dont le taux de fipronil dépasse le seuil d'exposition aiguë.

Les données sont fournies soit par des contrôles réalisés par la France ou un autre État européen, soit directement par un fournisseur de produits à base d'œufs. Près de 250 000 œufs contaminés par le fipronil auraient pu avoir été consommés par les Français dans les derniers jours ou pourraient encore se trouver dans leur réfrigérateur, avait déclaré vendredi dernier le ministre de l'Agriculture, précisant toutefois qu'il n'y a aucun risque pour la santé. Au moins 16 établissements français de transformation d'œufs ou d'ovoproduits qui ont reçu ces œufs ont été identifiés.

La Commission européenne a demandé la tenue d'une réunion au niveau ministériel pour discuter des conséquences de cette crise qui a nécessité le retrait des rayons de millions d'œufs contaminés par l'insecticide potentiellement dangereux dans 15 pays membres de l'UE, ainsi qu'en Suisse et à Hong Kong. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), un adulte, y compris les femmes enceintes, ne devrait pas consommer plus de 10 œufs contaminés par jour. Pour les enfants de 1 à 3 ans, il s'agit d'un œuf par jour, selon les scénarios les plus protecteurs.

Première publication : 17/08/2017