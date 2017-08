RD Congo : un glissement de terrain engloutit un village dans le nord-est

Un village de pêcheurs a été englouti mercredi en Ituri, dans le nord-est de la RD Congo, après que de fortes pluies ont engendré un glissement de terrain sur la rive occidentale du lac Albert. Quarante personnes ont perdu la vie.

Quarante personnes ont été tuées mercredi 16 août dans un glissement de terrain qui a englouti un village de pêcheurs en République démocratique du Congo sur le versant occidental du lac Albert en Ituri (nord-est), a-t-on appris jeudi de source officielle.

Des pans d'une montagne se sont affaissés "sur un camp des pêcheurs à la suite d'une forte pluie qui a provoqué un glissement de terrain sur le bord du lac Albert. Il y a eu quarante morts" dans la localité de Tora, a déclaré à l'AFP Pacifique Keta, vice-gouverneur de la province de l'Ituri.

"Quatre rescapés blessés dans cet accident sont admis dans nos services", a déclaré de son côté Hervé Isamba, médecin directeur de l'hôpital de Tshomia, dont dépend le village de Tora en Ituri.

La pêche sur le lac Albert est l'une des principales activités économiques en Ituri, région frontalière de l'Ouganda.

La RD Congo a connu dans le passé d'autres glissements de terrain meurtriers. En mai 2010, une coulée de boue qui a traversé le village de Kibiriga dans l'est du pays avait fait 19 morts et 27 disparus. En février 2002, une cinquantaine de personnes avaient trouvé la mort dans une coulée de boue et de pierres provoquée par de fortes pluies à Uvira (est), faisant 2 500 sans-abris.

Avec AFP

Première publication : 17/08/2017