En direct : double attentat à la voiture bélier en Espagne, 13 morts à Barcelone, des blessés à Cambrils

Une fourgonnette a percuté jeudi la foule sur la Rambla, à Barcelone, faisant 13 morts et une centaine de blessés. Quelques heures plus tard, une autre attaque à la voiture bélier survenait à Cambrils. Suivez notre liveblog.

• Une fourgonnette a percuté des passants jeudi 17 août en fin d'après-midi sur la Rambla, la célèbre avenue touristique du centre de Barcelone, en Espagne, faisant 13 morts et une centaine de blessés, selon les autorités catalanes. Les victimes - morts et blessés - sont d'au moins 18 nationalités différentes. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq. Le conducteur de la camionnette a pris la fuite et était toujours recherché vendredi matin.

• Quelques heures plus tard, juste après minuit, vendredi, une nouvelle attaque sur le même mode opératoire est survenue à Cambrils, une station balnéaire à 120 km au sud de Barcelone. Une Audi A3 voiture a foncé dans la foule, percutant six civils et un policier, tous blessés. L’un des civils blessés se trouve dans un état critique. Les cinq assaillants qui se trouvaient à bord ont tous été abattus par la police. Certains d'entre eux portaient ce qui ressemble à des ceintures d'explosifs, précise un porte-parole de la police.

• La police catalane a fait savoir qu'elle considérait les deux attaques comme étant liées. Elle a également annoncé l'arrestation de deux suspects, un Espagnol et un Marocain, dans deux localités éloignées respectivement de 100 et 200 km de Barcelone. L'Espagnol a été arrêté à Alcanar, où la nuit précédente, une explosion dans un logement avait fait un mort et sept blessés. Les enquêteurs relient cette explosion à l'attentat de Barcelone

• Vingt-six Français ont été blessés dans l'attentat de Barcelone, dont 11 se trouvent dans un état grave selon le Quai d'Orsay. Une cellule de crise à Paris a été mise à la disposition des proches des victimes : 01 43 17 51 00.

Première publication : 18/08/2017