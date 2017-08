Il y 75 ans, le raid raté de Dieppe : "Une impréparation manifeste"

Le 19 août 1942, les Alliés lancent un raid sur le port de Dieppe. Plus de 6 000 hommes débarquent sur les rivages normands. Mal préparée, l'opération est un échec. France 24 revient sur cette page de l’Histoire à l’occasion du 75e anniversaire.

Plage de Dieppe. Sous un beau ciel bleu, les touristes ont posé leurs serviettes. Certains vont piquer une tête, tandis que d’autres bronzent tranquillement au soleil. Ils profitent en toute insouciance des vacances d’été. Combien d’entre eux savent ce qui s’est déroulé, il y a exactement 75 ans, sur ces mêmes galets ?

Le 19 août 1942, l’atmosphère n’est pas aux rires et au farniente. Les cris raisonnent sur la plage. Du bord de mer, s’élève une odeur de sang et de poudre. Des centaines de corps jonchent le sol. Depuis le matin, l’opération Jubilée fait rage. Alors que la Seconde Guerre mondiale déchire l’Europe, spécialement sur le front de l’Est, les Alliés ont décidé de lancer un raid pour éprouver le système de défense allemand à l’Ouest. Les soldats ont pour objectif de détruire des défenses côtières et quelques infrastructures stratégiques.

Plus de 6 000 hommes, dont 5 000 Canadiens, débarquent sur Dieppe ainsi que sur quatre autres plages aux alentours du port normand. "En France, c’est une histoire assez méconnue. Il n’y en a toujours eu que pour le Débarquement du 6 juin, alors que cette page a été importante lors du conflit", souligne Marcel Diologent, le vice-président de l’Association Jubilée. Depuis presque trente ans, ce groupe de passionnés œuvre pour faire vivre la mémoire du raid de Dieppe. En 2002, dans un ancien théâtre près du front de mer, ils ont créé un Mémorial qui regroupe de nombreux documents, uniformes et objets sur cette journée du 19 août 1942. Sur les murs s’affichent notamment les portraits de ceux qui ont participé à cette attaque. "Beaucoup n’étaient âgés que de 17 ans. Il était tout à fait normal de leur rendre un hommage permanent car ils se sont engagés volontairement pour notre liberté", explique Martine Pietrois, présidente de l’association.

Sur les traces du raid de Dieppe La plage où les soldats alliés ont débarqué le 19 août 1942. Ce sont aujourd'hui les touristes qui se promènent sur les galets. © Stéphanie Trouillard, France 24

Le long de la plage, de nombreux monuments rendent hommage aux soldats qui ont participé au raid. Ce mémorial est dédié aux 553 membres du régiment Essex Scottish. © Stéphanie Trouillard, France 24

La plage de Dieppe depuis le large. On se rend compte de la difficulté du débarquement dans ce port qui était à l'époque très bien défendu. © Stéphanie Trouillard, France 24

Plusieurs centaines de soldats alliés avaient aussi pour objectif la petite plage de Puys. Face aux falaises, les soldats du Royal Regiment et du Black Watch of Canada ne pouvaient trouver pire point de débarquement. Ils ont été décimés. © Stéphanie Trouillard, France 24

Dans le centre-ville de Dieppe, le mémorial du 19 Août 1942 rend hommage à tous ces soldats. Près du front de mer, il a été installé dans l'ancien théâtre municipal. © Stéphanie Trouillard, France 24

On peut y voir les portraits des survivants du raid qui sont revenus au fil des ans pour les commémorations. Aujourd'hui, 200 participants au 19 août 1942 vivent encore au Canada, selon les chiffres de l'ambassade. © Stéphanie Trouillard, France 24

Le mémorial du 19 Août 1942 compte de très nombreux objets personnels comme ce chapelet ayant appartenu à un soldat allié qui a été fait prisonnier par les Allemands. © Stéphanie Trouillard, France 24

Lors du raid, le soldat canadien Edwin Bennett a été gravement blessé. Il a été soigné à l'époque par une religieuse. Quarante ans après, il a reconnu la sœur Agnès-Marie Valois au son de sa voix lors de commémorations. Elle a aujourd'hui 103 ans. © Stéphanie Trouillard, France 24

À l'entrée du mémorial, tous les noms des soldats qui ont perdu la vie le 19 août 1942 ont été inscrits, ainsi que ceux des victimes civils de Dieppe. © Stéphanie Trouillard, France 24

La mémoire de cette journée est aussi honorée au square du Canada. Depuis 500 ans, l’histoire du Canada s’est grandement mêlée à celle de Dieppe. Au XVIe siècle, des explorateurs partis de Dieppe ont contribué à la découverte du Canada. © Stéphanie Trouillard, France 24

Dans le centre-ville, d'autres monuments rappellent l'histoire du 19 août 1942, comme celui-ci à l'emplacement où ont été tués deux soldats canadiens près de l'église Saint-Rémy. © Stéphanie Trouillard, France 24

Après le raid, l'armée allemande a enterré les dépouilles des soldats du Commonwealth dans le Dieppe Canadian War Cemetery, qui avait été créé en 1939 pour accueillir les sépultures de soldats décédés en milieu hospitalier. © Stéphanie Trouillard, France 24

Ce cimetière contient 948 tombes, dont près de 600 datent d'août 1942. Il y a aussi quatre "paires de frères". © Stéphanie Trouillard, France 24

Les soldats canadiens sont les plus nombreux, mais il y a aussi quatre soldats français dont le pilote Émile Fayolle, mort dans le crash de son avion le 19 août 1942. © Stéphanie Trouillard, France 24

Les épitaphes sur les tombes des soldats du Commonwealth sont particulièrement émouvantes. Certaines sont écrites en français pour les Canadiens originaires du Québec ou d'autres régions francophones. © Stéphanie Trouillard, France 24





























"Protégez-nous d'un pareil sort !"

Le Québécois Robert Boulanger fait partie de ces très jeunes soldats. Il vient d’avoir 18 ans. Au matin du 19 août, il écrit quelques mots à ses parents. Sa lettre est affichée dans l’une des vitrines du mémorial : "on nous avertit que nous sommes très près de la côte française. Je le crois, car nous entendons la canonnade ainsi que les bruits des explosions, même le sifflement des obus passant au-dessus de nos têtes. Je réalise enfin que nous ne sommes plus à l'exercice. Une péniche d'assaut directement à côté de la nôtre vient d'être atteinte, et elle s'est désintégrée avec tous ceux qui étaient à son bord. Nous n'avons pas eu le temps de voir grand-chose, car en l'espace d'une ou deux minutes, il n'y avait plus rien. Ô mon Dieu, protégez-nous d'un pareil sort !".

Ce sont ses derniers mots. Une balle frappe Robert Boulanger en plein front. Il n’a même pas encore posé le pied sur la plage. En quelques heures à peine, 1 000 hommes perdent la vie, tandis que 3 000 sont capturés et faits prisonniers jusqu’à la fin de la guerre. L’opération est un échec. "Cela a vraiment été une tragédie. Tout a été fait pour que cela ne fonctionne pas. Il y a eu vraiment une impréparation manifeste", résume Marcel Diologent.

Des photos d'archives du raid de Dieppe Les barrières de béton, les clôtures de fil de fer et d'autres obstacles montrent à quel point les Allemands avaient fortifié la plage de Dieppe. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Sur ce cliché, des navires de guerre partent en direction de Dieppe le 19 août 1942. En tout, huit destroyers de la marine royale ont participé au raid. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Des troupes du régiment Queen’s Own Cameron Highlanders of Canada se préparent pour le débarquement à Dieppe. L'opération a mobilisé au total plus de 6 000 hommes. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Cette photographie montre le carnage sur les plages de Dieppe après le raid. Sur les 6 000 hommes engagés, 1 000 ont été massacrés en quelques heures. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Les chars alliés n'ont pas réussi à s'enfoncer beaucoup plus loin que la plage de Dieppe. Sur ce cliché, on peut en voir détruits, ainsi que des péniches de débarquement après le raid sur Dieppe. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Après le raid, les soldats allemands ont pris de nombreuses photos. Sur celle-ci, ils inspectent un char canadien endommagé à Dieppe. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Ils ont aussi photographié certains des 3 000 soldats alliés faits prisonniers. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir rembarquer, le retour en Angleterre a été difficile. Sur ce cliché, on peut voir leur épuisement après le raid sur Dieppe. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Des centaines de soldats ont aussi été blessés. Certains ont pu être évacués vers l'Angleterre. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada

Lors du raid, dans un tract, les soldats avaient promis de revenir libérer la ville. Ils ont tenu promesse. Ce sont des Canadiens qui ont repris la ville de Dieppe en 1944 et qui ont défilé dans les rues. © Sa Majesté la Reine du chef du Canada



















"Des objectifs beaucoup trop audacieux"

L’historien Olivier Richard, auteur de plusieurs livres sur le 19 août 1942, partage cet avis. "Ce raid avait des objectifs beaucoup trop audacieux", note-t-il. "L’opération a aussi été remaniée un tas de fois. Au départ, elle portait le nom de Rutter. Elle aurait dû avoir lieu en juillet, mais les avions allemands ont repéré la flotte. Ce qui est hallucinant, c’est qu’elle a été ressuscitée un mois plus tard".

L’effet de surprise est donc réduit à néant. Le soutien naval s’avère aussi insuffisant, tandis que le soutien aérien est aux prises avec l’aviation allemande. Dans le ciel, se joue l’une des plus grandes batailles aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Au sol, les chars d’assaut peinent à avancer sur la plage. Leurs chenilles se brisent sur les galets ou ils se retrouvent coincés par les barrages en béton. Sur les autres plages, le rivage se révèle particulièrement escarpé. Enfin, les communications sont calamiteuses entre les troupes et l’état-major. Les derniers combattants qui n’ont pas pu être évacués finissent par se rendre. Juste avant 14 h, les armes se taisent.

Pourtant, au lendemain du raid, les responsables de l’opération soutiennent que Jubilée a permis de tirer de grandes leçons pour la suite du conflit. Pour certains, le 19 août 1942 a même grandement favorisé le succès du Jour J, le 6 juin 1944. Cette vision permet de disculper le haut commandement et de masquer les erreurs qui ont été commises. "Effectivement, il y a eu des enseignements de cette journée, comme l’idée de ne pas faire courir des gens sur des plages de galets ou de faire des sorties de l’eau par des engins spéciaux. Mais, est-ce une conséquence directe du raid de Dieppe ?", tempère ainsi Olivier Richard. "Finalement, cela vient de l’expérience accumulée car entre 1942 et 1944, il y a eu aussi les débarquements en Afrique du Nord ou en Sicile".

"Nous leur devons tout"

Aujourd’hui, l’intérêt de ce raid continue ainsi de faire couler de l’encre. Mais, au-delà de la polémique, les membres de l’association Jubilée préfèrent avant tout honorer la mémoire de ceux qui ont péri ce jour-là. Depuis des mois, ils préparent les cérémonies qui auront lieu samedi 19 août, sur la plage de Dieppe, pour le 75e anniversaire, en présence des derniers vétérans du raid.

Retraitée, Martine Pietrois ne compte pas ses heures à l’approche de ces commémorations. La présidente de l’association passe beaucoup de temps à accueillir les visiteurs au sein du mémorial. Elle ne se lasse pas de raconter l’histoire du tract qui a été lancé le 19 août 1942 par les avions alliés sur la ville. "Ceci est un coup de main et non pas l’invasion. (…) Lorsque l’heure sonnera, nous vous avertirons. C’est alors que nous agirons côte-à-côte pour notre victoire commune et pour votre liberté", lit-elle sur ce document affiché dans le mémorial. "Ils avaient promis qu’ils reviendraient et le 1er septembre 1944, les Canadiens sont revenus pour libérer Dieppe", précise Martine Pietrois. "Imaginez l’histoire d’amour que nous entretenons avec eux et le respect que nous leur devons. Nous leur devons tout".

Première publication : 19/08/2017