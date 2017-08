Foot européen : Neymar électrise le PSG, émotion à Barcelone

Pour son premier match à domicile sous les couleurs du PSG, la star brésilienne Neymar a surclassé les débats face à Toulouse (6-2). Au Camp Nou, le Barça a remporté une poignante victoire en Liga, dont c'était la première journée.

• Ligue 1 : Neymar propulse le PSG en tête

Le Paris-Saint-Germain (PSG) a pris la tête de la Ligue 1, dimanche 20 août, en surclassant Toulouse sur le score de 6 à 2. Une démonstration que le club de la capitale doit enb très grande partie à Neymar, qui effectuait sa première rencontre à domicile.

La star brésilienne a inscrit deux buts, provoqué un penalty pour Edinson Cavani et offert deux passes décisives à Adrien Rabiot et Layvin Kurzawa. Le PSG occupe la tête du championnat, avec 9 points, grâce à une différence de buts supérieure à celle de Monaco et Saint-Étienne.

• Liga : Émotion et communion à Barcelone

Le FC Barcelone a remporté un succès poignant face au Betis Séville (2-0) pour la reprise du Championnat d'Espagne, rendant un peu le sourire à une ville endeuillée par les attentats. Dans un stade qui s'est recueilli en mémoire des victimes, le Barça s'est imposé grâce à un but contre son camp d'Alin Tosca et un plat du pied de Sergi Roberto, alors que l'attaquant vedette, Lionel Messi, a trouvé trois fois les poteaux.

Le club catalan est provisoirement co-leader du classement de Liga pour cette 1re journée, à égalité de points avec le Real Madrid, champion d'Espagne en titre, qui a battu La Corogne (3-0). Malgré l'exclusion du capitaine Sergio Ramos et l’absence de Cristiano Ronaldo, suspendu pour les quatre premières journées pour avoir bousculé un arbitre, le Real de Zinédine Zidane reste une implacable machine à marquer : c'est le 69e match officiel d'affilée où cette équipe inscrit au moins un but.

• Premier League : Chelsea et Manchester United déroulent

Grâce à un doublé de Marcos Alonso, le champion en titre, Chelsea, a battu son dauphin Tottenham (1-2) lors de la 2e journée de Premier League, dimanche à Wembley, enceinte habituelle de l'équipe d'Angleterre où les "Spurs" doivent jouer toute la saison, en attendant la fin des travaux de reconstruction du nouveau White Hart Lane.

La veille, Manchester United a largement dominé Swansea (0-4), en marquant trois buts en moins de quatre minutes en fin de match. Les "Red Devils" de José Mourinho enchaînent : après leur facile victoire contre West Ham (4-0) la semaine dernière, ils ont à nouveau gagné sans encaisser de buts.

• Serie A : Entrée en fanfare des deux Milan

Pour la reprise du Calcio, les deux clubs milanais étaient en forme. L'AC Milan est allé s'imposer largement dimanche sur la pelouse de Crotone (0-3) avec des buts de Kessie, Cutrone, et Suso.

De son côté, l'Inter Milan a dominé la Fiorentina sur le même score (3-0). Icardi s'est offert un doublé, suivi d'un but de Perisic. Avec cette victoire, les Nerazzuri prennent la tête du championnat devant la Juventus Turin, victorieuse de Cagliari (3-0), et le Milan AC. Dans les autres rencontres cette journée d'ouverture, la Sampdoria de Gênes a vaincu Benevento (2-1) et le Chievo Vérone a pris le dessus sur l'Udinese (1-2). Enfin, Bologne et le Torino ont fait match nul (1-1), tout comme la Lazio Rome et Spal ainsi que Sassolo et le Genoa (0-0).

• Bundesliga : Le Bayern et Dortmund frappent d’entrée

Pour la 1re journée de Bundesliga, le champion allemand en titre, le Bayern Munich, recevait le Bayer Leverkusen à l'Allianz Arena, avec les Français Corentin Tolisso et Franck Ribéry alignés d'entrée par Carlo Ancelotti. Les Bavarois ont plié le match dès les 20 premières minutes avec une réalisation de Sule et deTolisso, pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. Lewandowski a scellé le score sur penalty. Malgré une interruption de quelques minutes pour cause d'averse, et la réduction du score de Mehmedi, le Bayern l'a emporté sans problème (3-1)

De son côté, le Borussia Dortmund n'a pas non plus manqué son entame sur la pelouse de Wolfsburg (0-3). Les réalisations du BvB sont l’œuvre de Christian Pulisic, Marc Barta et Pierre-Emerick Aubameyang.

Avec AFP

Première publication : 21/08/2017