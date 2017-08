Des restes humains retrouvés après la collision d’un destroyer américain

Des restes humains ont été localisés mardi par des plongeurs dans le navire de guerre américain qui a percuté la veille un pétrolier au large de Singapour. Dix marins sont toujours portés disparus.

Au lendemain de la collision entre le destroyer USS John S. McCain et le navire marchand Alnic MC au large de Singapour dans le détroit de Malacca, des restes humains ont été découverts par les plongeurs chargés de passer le bateau au peigne fin.

“Les plongeurs ont localisés des restes [humains] dans les compartiments inondés lors de leurs recherches mardi", a déclaré l'amiral Scott Swift aux journalistes, faisant référence aux compartiments du navire américain, comprenant la zone de couchage, qui ont été envahis par les eaux après la collision.

La Navy travaille désormais à identifier le corps afin de confirmer qu’il s’agit de l’un des 10 marins portés disparus depuis l’incident.

Le navire endommagé à bâbord au niveau de la ligne de flottaison, a été amarré à la base navale de Changi à Singapour pour la durée des recherches.

Il s’agit du second incident du genre impliquant un navire de guerre américain en deux mois. Le 17 juin, sept marins avaient péri dans une collision entre le destroyer USS Fitzgerald et un porte-conteneurs battant pavillon philippin, au large de la ville japonaise de Yokosuka, où transitent de nombreux porte-conteneurs qui se rendent dans les ports de Tokyo et Yokohama.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 22/08/2017