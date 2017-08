Mondial de Rugby : les Bleues échouent de nouveau en demi-finale

L'équipe de France dames s'est inclinée mardi contre l'Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde rugby. C'est la septième fois qu'elles s'inclinent à ce stade de la compétition.

#FranceFéminines Il y a du bronze 🥉à aller chercher pour une groupe en OR! pic.twitter.com/SEFSE8WuSu FF Rugby (@FFRugby) 22 août 2017

Les Bleues se sont de nouveau inclinées en demi-finales de la Coupe du monde de rugby, battues par l'Angleterre 20 à 3, mardi 22 août à Belfast. L'équipe de France dames échoue à ce stade de la compétition pour la septième fois en huit éditions.

Il leur a sans doute manqué, avec leurs coéquipières, un peu de vécu commun avec ce nouvel encadrement, arrivé en début d'année pour une mission commando de six mois. Et d'expérience, pour mieux s'adapter mardi à la pluie nord-irlandaises. Car ce match rappellera peut-être à certains supporters français, toutes proportions gardées, la désillusion des garçons en demi-finale de la Coupe du monde 2003 face à cette même Angleterre (7-24), sous le déluge de Sydney…

Dans la lignée de leurs matches de poules, qu'elles ont survolé (72-14 Japon, 48-0 Australie, 21-5 Irlande), les Bleues ont joué quasiment tous leurs ballons à la main, cherchant à l'envi les extérieurs, quand le jeu et les conditions climatiques commandaient de resserrer et de davantage alterner. Résultat : de nombreux en-avant, notamment lors de la première période, dominée mais achevée sur un score de parité (3-3), et lors de laquelle elles ont produit des efforts peu payés, si ce n'est pas un retour de bâton après la pause.

Les Françaises, qui ont également perdu un nombre considérable de touches, ont ainsi sérieusement baissé de pied en seconde période face aux assauts des "Red Roses", qui ont elles appliqué le plan de jeu idéal : du jeu à une passe et une utilisation judicieuse du pied. Cette stratégie a fini par payer à l'heure de jeu, avec un essai en force de la pilier Sarah Bern (61) pour permettre aux Anglaises de mener 10 à 3. Un écart irrémédiable pour des Bleues trop tendres. Elles le seront sans doute moins dans quatre ans.

Les Françaises affronteront samedi 26 août pour la troisième place les États-Unis lors de la "petite finale".

