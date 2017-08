Vidéo : nouvelle opération militaire contre les narcotrafiquants dans les favelas de Rio

L'armée et la police brésiliennes ont conduit une nouvelle opération contre les narcotrafiquants dans les favelas les plus violentes de Rio devenues des zones de non-droit. C'est la troisième opération de ce type en deux semaines dans la ville.

La guerre contre le crime organisé se poursuit au Brésil. L'armée et la police brésiliennes ont lancé, lundi 21 août, une nouvelle opération dans plusieurs des favelas les plus violentes de Rio de Janeiro.

Pour cette troisième opération en deux semaines, plusieurs milliers d'hommes de l'armée de terre, de l'air et de la marine ainsi que des policiers et des agents du renseignement fédéral ont été réquisitionnés dès l'aube.

Un raid a notamment été lancé dans le Complexo do Alemao, une favela où la police n'ose plus s'aventurer, et dans celle de Jacarezinho, où des fusillades ont fait sept morts lors des dix derniers jours. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées, ainsi qu’un soldat de 19 ans, soupçonné d'avoir informé des gangs de l'imminence des opérations.

Avec AFP

Première publication : 22/08/2017