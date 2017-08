Ligue des champions : le PSG hérite du Bayern, Monaco avec Porto et Besiktas

Le verdict est tombé pour les clubs français en Ligue des champions. Prétendant au titre, le PSG devra se défaire du Bayern Munich dans le groupe B tandis que l'AS Monaco a hérité d'un groupe homogène et plutôt relevé.

Fin du suspense dans le football européen, qui sait désormais de quoi les soirées de Ligue des champions seront faites jusqu'à l'hiver. À l'occasion du tirage au sort des groupes de l'édition 2017/18 de la C1, le PSG et l'AS Monaco ont été globalement préservés, surtout au regard du sort réservé à quelques grands d'Europe.

Pour le Paris de Neymar, reversé dans le groupe B, ce sera en tout cas l'occasion d'un premier test grandeur nature avec une double confrontation de gala face au Bayern Munich. En revanche, peu d'inquiétudes pour le club francilien au regard des deux autres adversaires du groupe que sont Anderlecht et le Celtic FC. Sauf accident industriel, le PSG devrait, au pire, décrocher la deuxième place de la poule B.

Bien loti, Monaco devra tout de même se méfier

En revanche, du côté de Monaco, difficile de livrer une analyse à chaud sur ce tirage. Les Monégasques peuvent en effet se satisfaire d'avoir évité l'un des cadors du chapeau 2, mais ils ont tout de même hérité d'oppositions très solides dans les chapeaux 3 et 4. En résulte un groupe très homogène, comme l'an passé, qui comporte le FC Porto, le Besiktas et le RB Leipzig. Une sélection théoriquement à la portée de l'AS Monaco de l'an passé, mais avec les quelques chamboulements connus au sein de l'effectif de Jardim, il faudra tout de même que cette cuvée 2017/18 confirme sur la pelouse.

Enfin, comme chaque année, le tirage a réservé son lot de très belles affiches. La Juve, notamment, se frottera au Barça, tandis que deux poules se disputeront pour leur part le statut de "groupe de la mort" : Chelsea, l'Atletico et la Roma (et Qarabag) dans la poule C, et le Real, Dortmund et Tottenham (ainsi qu'Apoel) dans le groupe H. Des affiches qui fleurent bon les joutes européennes printanières.

• Les groupes de la Ligue des champions 2017/18

Groupe A

Benfica SL (POR)

Manchester United (ANG)

FC Bâle (SUI)

CSKA Moscou (RUS)

Groupe B

Bayern Munich (ALL)

Paris Saint-Germain (FRA)

RSC Anderlecht (BEL)

Celtic FC (ECO)

Groupe C

Chelsea FC (ANG)

Atlético de Madrid (ESP)

AS Roma (ITA)

Qarabag FK (AZE)

Groupe D

Juventus Turin (ITA)

FC Barcelona (ESP)

Olympiacos FC (GRE)

Sporting Portugal (POR)

Groupe E

Spartak Moscou (RUS)

FC Séville (ESP)

Liverpool (ANG)

NK Maribor (SLO)

Groupe F

Shakhtar Donetsk (UKR)

Manchester City (ANG)

SC Napoli (ITA)

Feyenoord Rotterdam (HOL)

Groupe G

AS Monaco (FRA)

FC Porto (POR)

Besiktas (TUR)

RB Leipzig (ALL)

Groupe H

Real Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (ALL)

Tottenham (ANG)

Apoel FC (CHY)

Première publication : 24/08/2017