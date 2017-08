Vidéo: Aznavour reçoit son étoile sur le "Walk of Fame" d'Hollywood

L'auteur-compositeur-interprète Charles Aznavour a inauguré, jeudi, son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood, au milieu d'une constellation d'autres stars. Une consécration pour le chanteur franco-arménien de 93 ans.

Aux États-Unis, on l’appelle parfois le Frank Sinatra français. À 93 ans, Charles Aznavour a finalement obtenu une étoile à son nom sur le fameux "Walk of Fame" d’Hollywood, une promenade dédiée aux plus grandes stars internationales du cinéma et de la musique à Los Angeles.

C’est la consécration d’une carrière de plus de 70 ans, pendant laquelle le chanteur français d’origine arménienne a vendu plus de 100 millions de disques dans 80 pays.

Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour revivre les temps forts de la carrière du légendaire crooner de la chanson française.

Première publication : 25/08/2017