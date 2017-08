Pour le chef de l'opposition turque, "80 millions de Turcs ont soif de justice"

Lors de l'ouverture d'un "Congrès pour la justice", inédit en Turquie, Kemal Kiliçdaroglu, chef du Parti républicain du peuple (CHP), a accusé le président Recep Tayyip Erdogan de diriger le pays en "tyran".

"Il n'y a pas de droit, de loi ou de justice dans ce pays". Le chef du principal du Parti républicain du peuple (CHP), principal parti d'opposition en Turquie, a accusé le président Recep Tayyip Erdogan de diriger le pays en "tyran", affirmant que toute la population avait "soif de justice" lors de l'ouverture, samedi 26 août, d'un "Congrès pour la justice" inédit en Turquie.

"Ce n'est pas une personne, mais 80 millions (soit l'ensemble de la population turque, NDLR) qui ont soif de justice", a-t-il ajouté devant des milliers de ses partisans.

Kemal Kiliçdaroglu tient ce congrès dans la foulée de la "marche pour la justice" au cours de laquelle il a parcouru à pied les quelque 450 kilomètres qui séparent Ankara d'Istanbul. Cette initiative avait rencontré un succès inattendu, ralliant une foule croissante tout au long de son parcours. Des centaines de milliers de personnes avaient participé au rassemblement final de la marche, début juillet.

Rivalité croissante à deux ans de la prochaine présidentielle

Le Congrès se tient dans la province de Canakkale, dans le nord-ouest du pays, et doit se poursuivre pendant quatre jours. L'événement a lieu alors que les rivalités politiques s'enflamment à deux ans des prochaines élections présidentielle et législatives : Recep Tayyip Erdogan tenait lui-même samedi un meeting géant à Malazgirt, dans l'est du pays, commémorant une bataille au cours de laquelle l'armée d'un sultan seldjoukide a mis en déroute les Byzantins en 1071.

Le choix de Canakkale par le CHP est lui aussi hautement symbolique puisque c'est là qu'a eu lieu la bataille de Gallipoli au cours de laquelle l'armée ottomane a repoussé les forces alliées au cours de la Première Guerre mondiale. Cette bataille est devenue un symbole de la résistance qui a abouti à la fondation par Mustafa Kemal Atatürk de la République turque moderne en 1923.

Première publication : 26/08/2017