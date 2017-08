L’armée libanaise suspend son offensive contre l’EI pour négocier la libération d’otages

L’armée libanaise a annoncé, dimanche, une pause dans son offensive contre l’organisation État islamique (EI) dans le nord-est du pays afin de négocier la libération de plusieurs de ses soldats détenus par le groupe jihadiste depuis 2014.

L’armée libanaise a décrété un cessez-le-feu unilatéral, dimanche 27 août, afin d’ouvrir des négociations avec le groupe jihadiste État islamique (EI) dans l’espoir d’obtenir la libération de militaires retenus en otages depuis 2014.

Cette pause est entrée en vigueur à sept heures (04h00 GMT) et devrait ouvrir la voie à la dernière phase des négociations sur le sort des soldats prisonniers, a indiqué le commandement de l'armée dans un communiqué. Neuf soldats libanais sont encore entre les mains de l'EI qui avait envahi la localité frontalière de Aarsal en août 2014 et capturé 30 soldats et policiers libanais.

Le Hezbollah et l’armée syrienne ont également suspendu leur offensive contre l’EI du côté syrien de la frontière, dans les monts Qalamoun, rapporte la chaîne du mouvement chiite libanais, Al Manar.

Cette trêve s’inscrit dans le cadre d’un "accord complet visant à mettre fin à la bataille contre Daech à Qalamoun Ouest", précise un organe de propagande du Hezbollah.

Le Liban a été visé par plusieurs incursions de l’EI qui s’est même brièvement emparé en 2014 de la ville frontalière d’Ersal et a capturé neuf soldats libanais dont on est depuis sans nouvelles.

Épaulé par le Hezbollah et l’armée syrienne, le Liban a lancé une offensive à Ras Baalbek, enclave occupée par des combattants de l’organisation État islamique à la frontière avec la Syrie, dans le nord-est du pays.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 27/08/2017