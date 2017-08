Tempête Harvey : le sud de Houston évacué, Trump est arrivé au Texas

Alors que le président Donald Trump est arrivé à Corpus Christi, au Texas, État frappé de plein fouet par la tempête Harvey, les autorités locales ont donné un ordre d'évacuation dans le sud de Houston en raison de brèches dans une digue.

Le président américain Donald Trump et son épouse sont arrivés, mardi 29 août, à Corpus Chriti, au Texas, l'immense État du sud des États-Unis, frappé depuis quelques jours par la tempête Harvey. Le chef d'État doit notamment rencontrer le gouverneur du Texas Greg Abbott ainsi que William "Brock" Long, qui dirige l'Agence fédérale des situations d'urgence (FEMA). Le couple présidentiel devait ensuite rejoindre la ville d'Austin, plus au Nord.

Le couple Trump est arrivé à Corpus christi, au Texas

À Houston, ville la plus touchée, les inondations sans précédent ont provoqué des brèches dans une digue au sud, ont alerté les autorités locales, qui ont donné l’ordre d’évacuation, via les réseaux sociaux, à tous les résidents de la zone.

"La digue de Columbia Lakes a été percée", ont écrit les autorités du comté de Brazoria sur leur compte Twitter. "Partez immédiatement !"

Selon la porte-parole du comté, cette zone fait l'objet "d'un ordre d'évacuation obligatoire depuis déjà plusieurs jours. Mais des gens n'ont pas tenu compte de cet avertissement,donc les services d'urgence vont les récupérer". "Une cinquantaine de maisons" sont concernées par cette injonction, a précisé Sharon Trower à l'AFP.

"Les autorités demandent aux derniers récalcitrants d''évacuer le sud de Houston"

Les autorités d'un autre comté, celui de Harris, ont déclaré que les réservoirs de la région de Houston commençaient à déborder et ont prévenu que de nouveaux lâchers d'eau seraient nécessaires pour soulager la pression sur deux barrages. Cela aurait pour conséquence d’aggraver les inondations dans les zones proches de Buffalo Bayou, une rivière qui traverse le centre de Houston, encore épargné par les crues.

Mobilisation maximale

Du côté des secours, la mobilisation reste maximale pour venir en aide aux victimes des inondations. Pour l'instant, trois décès liés à la tempête ont été confirmés ce week-end par les autorités qui en comptabilisent six autres, "peut-être liés" depuis dimanche. Houston, la métropole au cœur de la catastrophe, demeure sous la menace constante de la montée des eaux.

"Nous sommes encore largement dans la phase de réponse d'urgence, où préserver des vies et assurer la sécurité des habitants est une priorité", a souligné mardi un haut responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence (FEMA), dans une téléconférence.

Houston est la quatrième ville du pays avec 2,3 millions d'habitants et son agglomération compte plus de 6 millions d'habitants. Et le pic des inondations ne devrait être atteint que mercredi ou jeudi.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 29/08/2017