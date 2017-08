Washington engage un bras de fer à l'ONU sur le mandat des Casques bleus au Liban

Le conseil de sécurité de l'ONU se penche, mercredi, sur le renouvellement du mandat de la force de Casques bleus au Liban, que Washington veut durcir contre l'avis de Paris et Moscou.

Les États-Unis ont engagé un bras de fer avec leurs partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU sur le renouvellement du mandat de la force de Casques bleus au Liban (Finul), que Washington veut durcir contre l'avis de Paris et Moscou.

Ce mandat des quelque 10 500 Casques bleus présents dans le sud du Liban arrive à échéance fin août. D'ordinaire, ce renouvellement annuel est technique, mais cette année, l’issue du vote reste certaine depuis que Washington qui veut durcir la mission des Casques bleus, se heurte à l'avis de Paris, Rome et Moscou.

Depuis 2006 et la fin d'une guerre entre Israël et le Hezbollah, le mouvement politico-militaire chiite libanais, les Casques bleus sont garants d'un cessez-le-feu et d'un retrait israélien d'une zone tampon à la frontière entre les deux pays. Présents au Liban depuis 1978, ils doivent assurer la sécurité et aider le gouvernement libanais à asseoir son autorité dans la région.

Contrecarrer l'influence du parti chiite libanais

Or, l’administration Trump, qui entend obtenir cette année des "améliorations significatives", estime que "la Finul ne fait pas son travail de manière efficace" pour empêcher "l'approvisionnement massif en armes du Hezbollah".

En clair, les Américains, principaux alliés de l’État hébreu, veulent que les Casques bleus aient un mandat plus explicite pour contrecarrer l'influence du parti chiite libanais. "Le Hezbollah est une organisation terroriste très déstabilisante pour la région et il menace ouvertement Israël", a récemment expliqué l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, qui s'était rendue en juin à la frontière israélo-libanaise où opère la Finul.

Paris et Moscou contre des changements

De leur côté, la France et la Russie, qui estiment que la situation est globalement calme dans la région grâce à la Finul, ne veulent pas entendre parler d'une modification substantielle de son mandat. Un diplomate cité par l'AFP a expliqué qu'il était difficile de demander aux Casques bleus d'aller fouiller des maisons individuelles à la recherche d'armes, sauf à risquer des confrontations armées avec le Hezbollah.

"Nous voulons garder ce mandat tel quel", a indiqué la représentante française adjointe à l'ONU, Anne Gueguen. La Finul "a prouvé son effet stabilisateur dans un environnement volatile, complexe et troublé", a-t-elle ajouté.

Même son de cloche du côté de l'ambassadeur russe à l'ONU, Vassily Nebenzia, qui ne voit "aucune raison de mettre en cause le mandat de la Finul". Cette position est "partagée par beaucoup" au Conseil de sécurité, a précisé le diplomate.

Début août, le patron de l'ONU Antonio Guterres avait indiqué vouloir étudier si des améliorations de la mission de la Finul étaient possibles contre "la présence illégale de personnels armés, d'armes et d'infrastructures dans ses zones d'opérations".

Avec AFP

Première publication : 30/08/2017