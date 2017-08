Algérie : deux policiers tués dans un attentat-suicide contre un commissariat

Deux policiers ont été tués, jeudi, en Algérie lorsqu'un kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs, après avoir tenté de pénétrer dans un commissariat à Tiaret, à environ 350 km au sud-ouest d'Alger.

Le bilan aurait pu être bien plus lourd. Deux policiers algériens sont morts, jeudi 31 août, quand un kamikaze a déclenché ses explosifs en tentant d'entrer dans un bâtiment de la police à Tiaret, à 350 km au sud-ouest d'Alger.

"Un terroriste qui portait une ceinture explosive et (...) usant d'une arme a voulu pénétrer dans l'enceinte du siège de la Sûreté de la wilaya" de Tiaret, le quartier-général de la police pour la préfecture, a indiqué l'agence officielle APS, citant la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN, état-major de la police algérienne).

"La riposte des policiers en faction a été prompte et l'un d'eux, dans un acte de bravoure, s'est jeté sur l'assaillant [...] à l'entrée du siège de la Sûreté, perdant la vie en même temps que le terroriste à la suite de l'explosion qui a suivi", a poursuivi l'agence.

Un policier en faction, touché par l'explosion, a également succombé à ses blessures, selon la même source.

"La vigilance semble avoir baissé. On sentait que ça allait venir", a réagi après l'attentat de jeudi un ancien haut responsable des services de sécurité ayant requis l'anonymat. "C'est l'œuvre probablement d'éléments de Daech (acronyme arabe de l'EI), des Algériens qui ont fui la pression dans les pays où ce groupe est implanté et actif", a-t-il expliqué à l'AFP. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat.

Deuxième attaque kamikaze contre les forces de l'ordre en 2017

C'est la deuxième tentative d'attentat-suicide contre un bâtiment de la police depuis le début de l'année en Algérie. En février, l'organisation État islamique (EI) avait revendiqué une attaque-suicide avortée contre un commissariat de Constantine, à environ 430 km à l'est d'Alger. Là, encore, un kamikaze avait tenté de pénétrer dans un commissariat mais en avait été empêché par les tirs d'un policier qui avaient déclenché les explosifs que l'assaillant portait sur lui.

En mars 2016, un individu portant une ceinture d'explosifs avait été abattu par la police dans la région de Tizi Ouzou, à l'est d'Alger. Et en août 2011, une trentaine de personnes avaient été blessées dans un attentat-suicide contre un commissariat du centre de Tizi-Ouzou.

Malgré l'adoption en 2005 d'une Charte pour la paix et la réconciliation, censée tourner la page de la guerre civile qui a fait 200 000 morts pendant la "décennie noire" (années 1990), des groupes armés islamistes restent actifs en Algérie, surtout dans l'est et le sud du pays. Ils visent principalement les forces de sécurité algériennes qui annoncent quasi quotidiennement des arrestations, des saisies d'armes ou la mort de "terroristes" lors d'"opérations de fouilles et de ratissage" dans des régions rurales du pays.

AFP

Première publication : 31/08/2017