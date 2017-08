Mercato : le PSG officialise l'arrivée du prodige Kylian Mbappé

Le petit prodige du football français, Kylian Mbappé, 18 ans, a été prêté par Monaco au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de la saison. Un prêt assorti d'une option d'achat qui, selon certains médias, s'élève à 180 millions d'euros, bonus compris.

Après un feuilleton de plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain a officialisé, jeudi 31 août, l'arrivée de Kylian Mbappé, en provenance de l'AS Monaco. Le petit prodige de 18 ans a été prêté jusqu'à la fin de la saison, ont annoncé les deux clubs, quelques heures avant la fin du marché des transferts.

Le joueur, actuellement en stage avec l'équipe de France, avait déjà trouvé un accord avec le club de la capitale il y a plusieurs jours et passé sa visite médicale. La seule incertitude tenait aux modalités du transfert, alors que certains clubs européens s’interrogent sur la capacité du PSG à respecter le fair-play financier. "Ce prêt est assorti d'une option d'achat qui, dès son exercice, lierait ensuite le joueur au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2022", précise le le club parisien sur son site Internet.

Selon différents médias, l'option d'achat s'élève à 180 millions d'euros, bonus compris. Ce qui en ferait le deuxième joueur le plus cher de l'Histoire derrière Neymar, qui a également rejoint le PSG au début de la saison.

>> À lire : Neymar, Dembélé, Mbappé... la folle inflation des transferts

Ce montage risque de faire tousser l'Europe du football, déjà agacée par le paiement de la clause libératoire de 222 millions d'euros de l’attaquant brésilien. Privilégier un prêt permet en tous cas pour le PSG de moins s'exposer à des sanctions dans le cadre du fair-play financier (FPF), mis en place par l'UEFA pour empêcher certains clubs européens d'attirer tous les meilleurs joueurs.

Après avoir inscrit 26 buts en 44 matchs la saison dernière, Kylian Mbappé était sur les tablettes des plus grands clubs du monde, avides de faire venir cette merveille de précocité annoncée comme un crack depuis son plus jeune âge. L’intéressé a déjà dit sa "fierté" de rejoindre le club de la capitale : "Pour tout jeune originaire de la région parisienne, c'est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot [du PSG] et de goûter à l'atmosphère unique du parc des Princes. J'ai été séduit par le projet du club, c'est l'un des plus ambitieux en Europe".

Avec AFP et Reuters

Première publication : 31/08/2017