Les Bleus surclassent les Pays-Bas en éliminatoires du Mondial-2018

L'équipe de France de football a repris la première place de son groupe en étrillant les Pays-Bas (4-0), jeudi, au Stade de France, dans l'optique de sa qualification pour le Mondial-2018.

Les hommes de Didier Deschamps ont écrasé les Pays-Bas (4-0), jeudi 31 août au Stade de France, en éliminatoires du Mondial-2018, lors d'un match très attendu après leur déconvenue en Suède au mois de juin. Auteurs d’une excellente première période, qu’ils ont outrageusement dominée, les Bleus n’auront attendu que 14 minutes pour ouvrir la marque face à des Bataves empruntés et surclassés.

C’est suite à une combinaison complice entre Olivier Giroud et Antoine Griezmann, que l’attaquant peroxydé de l’Atletico Madrid parvenait à se présenter devant le but des Oranje et à ouvrir le score d’un plat du pied chirurgical (1-0). Dépassés par la vitesse et l’activité des Français (près de 60 % de possession, 16 centres à 1, et 8 tirs à 1), notamment celles de N'Golo Kanté, omniprésent aux coins du terrain, et celles de Thomas Lemar métronome de l’équipe, les Néerlandais ont rapidement baissé et ont semblé attendre avec impatience la pause.

Lemar signe un doublé et une prestation de haut vol

En début de seconde période, les Français ont cherché à contrôler la partie, avant de creuser l’écart après l’exclusion du Batave Kevin Strootman (61e), grâce à une reprise de volée splendide de Thomas Lemar (73e). Disponible et brillant tout au long de la partie. C’est encore lui qui triple la mise à la 88e sur un service d’Antoine Griezmann. Enfin, pour clôturer la soirée, le néo-Parisien Kylian Mbappé a inscrit un quatrième but devant un public en extase.

Grâce à ce succès éclatant, les Bleus reprennent la première place de la poule A, la seule synonyme de billet direct pour la Russie, à la suite de la défaite de la Suède en Bulgarie (3-2). Ils rencontreront dimanche le Luxembourg à Toulouse pour la 8e journée (sur 10).

Première publication : 31/08/2017