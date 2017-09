En direct : au moins deux morts à St-Bart et St-Martin, Irma se dirige vers Puerto Rico

Les dégâts matériels causés par le passage de l'ouragan Irma à St-Barthélemy et St-Martin sont "considérables", a annoncé Emmanuel Macron, mercredi. Un bilan provisoire fait état de deux morts. Suivez la situation en direct.

• L'œil du cyclone de l'ouragan Irma, "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", est resté environ 1h30 sur Saint-Barthélemy avant de toucher celle de Saint-Martin, dévastant ces deux îles des Antilles françaises, mercredi 6 septembre.

• La ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, a annoncé un bilan provisoire d'"au moins deux morts et deux blessés graves", avant de décoller dans la nuit pour la Guadeloupe pour faire un point sur la situation.

• Le président Emmanuel Macron avait prévenu quelques minutes plus tôt qu'il y aurait "des victimes à déplorer" et qu'il fallait s'attendre à "un bilan dur et cruel", après une visite à la cellule de crise activée au ministère de l'Intérieur.

• Un "plan national de reconstruction sera déployé le plus rapidement possible" à Saint-Barthélémy et Saint-Martin, a ajouté le chef de l'État. Pour le financer, "un fonds d'urgence sera mis en place".

• Irma se dirige désormais vers Puerto Rico, Haïti et la Floride.

Première publication : 06/09/2017