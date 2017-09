Ouragan Irma : scènes de désolation à St-Barthélemy et St-Martin

Les dégâts causés par l'ouragan Irma sur St-Barthélemy et St-Martin dans la nuit de mardi à mercredi sont "très importants". Les premières images en provenance de ces îles des Antilles montrent des routes submergées par les eaux.

L'œil du cyclone de l'ouragan Irma, "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", est resté environ 1h30 sur l'île française de Saint-Barthélemy avant de toucher celle de Saint-Martin. Il avait touché terre dans la nuit du 5 au 6 septembre. Les dégâts apparaissent "déjà importants", a déclaré Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Elle se rendra ce mercredi soir en Guadeloupe pour faire un point sur la situation.

"Nous avons peu d'informations", a précisé le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, en soulignant que ces rares informations étaient "extrêmement alarmantes".

La préfecture de Guadeloupe a précisé dans un communiqué n'avoir, dans ces deux îles, "pas encore d'informations sur le nombre de personnes blessées".

À Saint-Martin, outre la préfecture "en partie détruite", obligeant "la préfète et 23 personnes" à se réfugier "dans une pièce bétonnée", "la caserne des pompiers est sinistrée", et plusieurs toitures de la gendarmerie se sont envolées. La chaîne de télévision Guadeloupe 1ère indique, de son côté, que la toiture de l'hôpital de l'île a également été arrachée.

IRMA s'abat sur les îles du nord. 1er Point de situation à ST-MARTIN et ST-BARTHELEMY, ce mercredi 6 septembre pic.twitter.com/RQHjLLakyU Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) 6 septembre 2017

La radio nationale néerlandaise NOS a, quant à elle, fait état de "dommages énormes" sur la partie néerlandaise de Saint-Martin, et diffuse une vidéo tweetée par Radio Caraïbes International montrant des voitures à moitié submergées, et des bateaux fracassés ou abîmés, certains recouverts de palmiers abattus ou de débris.

"Quatre bâtiments qui étaient les plus solides ont été détruits donc cela veut dire que, vraisemblablement, les bâtiments qui étaient plus rustiques sont partiellement ou totalement détruits", a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

Dans les deux îles, indique la préfecture, il n'y a plus d'électricité, et à Saint-Barthélémy la centrale EDF est "inutilisable".

"De nombreux dégâts aux habitations"

À Saint-Barthélémy où la caserne des sapeurs pompiers "est inondée sous 1m d'eau", "les engins sont hors service, et le personnel est réfugié à l'étage". De "nombreux dégâts aux habitations" ont également été constatés.

Le phénomène semble en revanche avoir épargné l'île française de la Guadeloupe, plus au sud des Antilles, où l'alerte rouge cyclone a été levée mercredi matin. Le territoire est passé en vigilance orange "fortes pluie et orages" et "mer dangereuse".

Une cellule interministérielle de crise a mis en place deux numéros d'information à la disposition du public, depuis la métropole et les Antilles. Les deux numéros sont le (+33) 1 82 71 03 37 depuis la métropole et le (+590) 5 96 39 36 00 depuis les Antilles, détaille le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué.

Irma est plus puissant que les ouragans Luis (1995, St-Martin), Hugo (1989, 15 morts en Guadeloupe) et Harvey, qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels.

Avec AFP

Première publication : 06/09/2017