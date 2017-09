En direct : l'ouragan Irma a détruit 95 % de Saint-Martin, Haïti et Cuba en alerte maximale

L'ouragan Irma continue de semer la désolation aux Antilles, après avoir dévasté les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, où au moins huit personnes sont mortes. Il se dirige désormais vers Cuba et la Floride. Suivez la situation en direct.

• L'œil du cyclone de l'ouragan Irma, "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", est resté environ 1 h 30 sur Saint-Barthélemy avant de toucher Saint-Martin, dévastant ces deux îles des Antilles françaises, mercredi 6 septembre.

• La sécurité civile a annoncé jeudi matin un bilan provisoire de huit morts et de 21 blessés dans la partie française de Saint-Martin. Dans l'île de Barbuda, Irma a fait au moins un mort. Les deux îles ont subi des dégâts matériels immenses. À Saint-Barthélémy, c'est le silence radio.

• Le président Emmanuel Macron avait prévenu dans la journée qu'il y aurait "des victimes à déplorer" et qu'il fallait s'attendre à "un bilan dur et cruel", après une visite à la cellule de crise activée au ministère de l'Intérieur.

• Un "plan national de reconstruction sera déployé le plus rapidement possible" à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, a ajouté le chef de l'État. Pour le financer, "un fonds d'urgence sera mis en place".

• Après avoir frôlé Porto Rico, Irma se dirige désormais vers Cuba et la Floride.

• Deux autres ouragans se sont formés mercredi dans l'Atlantique, Katia dans le golfe du Mexique et José à environ 1 600 km à l'est des Petites Antilles.

Première publication : 07/09/2017