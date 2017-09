En direct : l'ouragan Irma continue sa route dévastatrice et se dirige vers Cuba

L'ouragan Irma continue de semer la désolation dans les Caraïbes, après avoir touché les îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Porto Rico ou encore Haïti. Le bilan provisoire est de 12 morts. Irma se dirige désormais vers Cuba et la Floride.

• Le bilan de l'ouragan Irma, "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", s'est alourdi jeudi 7 septembre à 12 morts, avec l'annonce de quatre morts dans les îles Vierges américaines et de deux morts à Porto Rico.

• Jeudi en fin d'après-midi, le Premier ministre français Édouard Philippe avait affirmé que "quatre personnes décédées" avaient été retrouvées sur l'île de Saint-Martin. Il a également fait état d'une "cinquantaine de blessés, dont deux graves et un en urgence absolue [dans cette] catastrophe naturelle sans précédent".

• Depuis Athènes, le président français Emmanuel Macron a assuré que la France "tout entière" était mobilisée pour venir en aide à ces territoires, indiquant qu'il s'y rendrait "dès que possible". Un pont aérien est prévu depuis l'île française de Guadeloupe pour expédier renforts, eau et matériel de secours.

• Après avoir frôlé Porto Rico et touché Haïti, la République dominicaine, les îles Turcs et Caïcos, Irma se dirige désormais vers Cuba et la Floride, où les habitants ont commencé à évacuer.

• Deux autres ouragans se sont formés mercredi dans l'Atlantique, Katia dans le golfe du Mexique et José à environ 1 600 km à l'est des Petites Antilles.

>> Pour suivre ce liveblog sur vos tablettes et mobiles, cliquez ici.

Première publication : 08/09/2017