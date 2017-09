Ligue 1 : Kylian Mbappé marque son premier but sous les couleurs du PSG

Premier match sous le maillot du PSG en championnat et premier but : Kylian Mbappé n'a pas déçu les supporters. Tout semble sourire au jeune prodige du football français, après son premier but en bleu inscrit face aux Pays-Bas il y a huit jours.

Nouveau déluge de buts pour le PSG. Face à Metz, vendredi 8 septembre, le club de la capitale n'a pas fait dans le détail : 5-1. Doublé de Cavani, buts des Brésiliens Neymar et Lucas, et, à la 59e, le premier but, très attendu du côté parisien, de Kylian Mbappé.

Titularisé d'entrée par Unai Emery à Saint-Symphorien, aux côtés de Neymar et Cavani, le phénomène à 180 millions du football français a repris un ballon renvoyé par le défenseur de Metz Ivan Balliu, pour s'offrir son premier but sous ses nouvelles couleurs et redonner l'avantage à son équipe, alors que le score était de 1-1.

Le jeune Français, présenté comme une star cette semaine par le PSG, a de fait été dans la plupart des bons coups parisiens, laissant le ballon à Cavani pour le premier but, inscrivant le deuxième et remisant – un peu involontairement – le ballon pour le doublé de l'Uruguayen.

Débuts en fanfare pour la triplette Mbappé-Cavani-Neymar

Positionné comme deuxième attaquant par Unai Emery, un peu comme à Monaco, il est progressivement monté en puissance après un début de match un peu timide.

Paris enchaîne une cinquième victoire en autant de rencontres et compte trois points d'avance sur Monaco, qui se déplace samedi à Nice, tandis que Metz n'a toujours pas inscrit le moindre point après cinq journées de championnat et reste lanterne rouge.

Avec AFP

Première publication : 08/09/2017